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Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Как Челси добыл и праздновал победу над Манчестер Сити

Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В субботу, 29-го мая состоялся финал Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, в котором сошлись Челси и Манчестер Сити. В упорной игре победу отпраздновала лондонская команда. Единственный гол на счету немца Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма. Вашему вниманию ФОТО репортаж от Getty Images, как Челси второй раз в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, а затем праздновал свой успех.

Фотогалерея

Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 1Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 2Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 3Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 4Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 5Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 6Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 7Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 8Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 9Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 10Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 11Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 12Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 13Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 14Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 15Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 7Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 16Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 17Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 18Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 19Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 9Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 20Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 21Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 1Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 2Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 5Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 3Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 10Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 4Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 5Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 6Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 1Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 2Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 3Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 4Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 6Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 7Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов - фото 8
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В статье: Хосеп Гвардиола Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити фото Александр Зинченко
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