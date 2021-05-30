Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов

В субботу, 29-го мая состоялся финал Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, в котором сошлись Челси и Манчестер Сити. В упорной игре победу отпраздновала лондонская команда. Единственный гол на счету немца Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма. Вашему вниманию ФОТО репортаж от Getty Images, как Челси второй раз в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, а затем праздновал свой успех.

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