Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов
Как Челси добыл и праздновал победу над Манчестер Сити
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 29-го мая состоялся финал Лиги Чемпионов сезона 2020-2021, в котором сошлись Челси и Манчестер Сити. В упорной игре победу отпраздновала лондонская команда. Единственный гол на счету немца Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма. Вашему вниманию ФОТО репортаж от Getty Images, как Челси второй раз в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, а затем праздновал свой успех.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити
- Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
- Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в футболке Ман Сити
- Шахтер может пересечься с Монако в квалификации, у Испании будет пять команд в Лиге чемпионов
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...