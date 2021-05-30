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Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси

Лига Чемпионов
(5 голосов)

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Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финальном матче Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" минимально уступил лондонскому "Челси" (0:1).

Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко стал лучшим игроком среди подопечных Гвардиолы. Он получил оценку 6,96 от WhoScored.

Зинченко вышел в стартовом составе на левом фланге обороны и провел на поле все 90 минут. Он выиграл пять верховых мячей, выполнил три подкаты и два дриблинга. Его точность передач составила 85% (62 из 73). Ближайшими его преследователями среди игроков "МС" в рейтинге является Рубен Диаш (6,89) и Кайл Уокер (6,84).

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В общем Александр стал шестым игроком во вчерашнем финале ЛЧ после Хаверца (8,01), Джеймса (7,71), Канте (7,61), Маунта (7,52) и Чилвелла (6,97) по версии WhoScored.

Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (48)
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Старичок (Киев)
30.05.2021 в 12:01
Гвардиола уже замучил всех своей "ТикиТакой". Лучшая игра МанСити была в сезоне 17/18 когда бежали Стерлинг и Сане, а Де Брюйне и Сильва раздавали голевые передачи. Команда бежала и много забивала. Сегодня это команда игроков сильных, но без мотивации к игре. Они уже всё выиграли в Англии и собраться на другие турниры очень сложно. В связи с этим Пеп поменял тактику и теперь они хотят стоя и без нападающих побеждать сильных соперников. Для игры в медленном темпе уже не нужен Сане и Стерлинг, который очень сильно сдал в игре. Появилась бесплодная игра с перекатыванием мяча в центре поля. Практически нет ударов по воротам, а игроки пытаются закатить мяч в ворота соперника. Все тренеры в Англии уже знают как играть против такого МанСити и это показал Бьельса с игроками среднего уровня. Надо менять и в стиле игры и в составе команды. Молодые игроки Челси показали как играть в контратаке и сумели одолеть медленного соперника. Манчестер после кубков УЕФА стал не красным и не синим, а обосранным.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 11:55
Единственный из всех играющих защитников МС, который не забил хотя бы один гол. Конечно "лучший". Понторез хренов.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 11:52
Хаверц рукой показывал этому "лучшему" куда нужно рвать. Но "лучший" решил стать худшим.
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+1
0
balamyt (Boston)
30.05.2021 в 11:44
Зинченко всегда. Был. Талисман. Для. . Пеna , Но. Акела. Промахнулся. Так что теперь хаять. Его. За. Это. ?
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
30.05.2021 в 11:35
КАПЕЦЬ скільки проФФесіоналів набігло А ви впевнені, що на місці Зінченко зіграли краще Чи по клаві ляпати - не на полі пахати
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0
-3
Гаринча (Киев)
30.05.2021 в 11:40
А ты уверен, что Зина лучше сделает твою работу? Хотя, если ты грузчик...
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
30.05.2021 в 12:00
Колись мене запрошували тренери займатися спортом... Але я не погодився, тому що віддавати по ЧОТИРИ години в день "не моя траса". А Олександр вже більше ДЕСЯТИ років робить це! Втім ви бачили "вантажника", який дитинство би вгробив для своєї професії?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 12:04
Баран твій Зіна.
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0
0
Гаринча (Киев)
30.05.2021 в 11:34
Зина работает на статистику... Сейчас у него будет плохой период так как Пеп начнет очередные закупки под незбыточную мечту))) Челси с победой!!!
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+1
0
sinoptik (Кииев)
30.05.2021 в 11:29
Все обьективно, остальные ниже своих способностей сыграли,
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0
0
_Cosmos_22 (Mariupol)
30.05.2021 в 11:28
Пасовал назад и не помешал при том когда забивали гол, конечно лучший))) Если даже это не его зона ответственности была, то вопрос что он там делал? Если так судить то нападающие не должны в защиту уходить, там ведь защитники есть, пусть разбираются.
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+3
0
Zonder (Днепр)
30.05.2021 в 11:27
Много шума вокруг достаточно заурядного игрока.
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+2
0
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:32
Значит, кому-то это надо:)
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
30.05.2021 в 11:25
У него всегда фантастический процент точности паса. Но если обратить внимание в игре, то почти всегда он принимает, смотрит и отдает игроку ближайшему и который без опеки, практически всегда это поперёк поля или чуть назад. Он играет осторожно и наверняка. Мяч не теряется, обрезки редкие, вот и получается такой процент. Так и не вспомнишь обыгрыши, рывки, длинные пасы тем более. Отдается на поле, в отборе хорош, тут без вопросов. В сборной тем более он берет игру на себя, играет в нападении, совсем другой.
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+1
0
danikrom (Львів)
30.05.2021 в 11:19
...більшість пасів на зад,супер!!!
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+4
-3
avatar
Stuntriding (Киев)
30.05.2021 в 11:18
85% точных передач, из них 84% тупо назад или рядом стоящему партнёру по команде)Мда, ну просто *лучший*.
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+5
-3
viajador (то є Кошмари City)
30.05.2021 в 11:10
Нема статистики відборів м'яча. Точність пасів 85% вражає!!!
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+3
0
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 10:58
Полный абзац: Зину постоянно на бровке подстраховывали партнеры, за что Зина постоянно им жал руки, а когда наступил момент подстраховать партнеров в центре, Зина "сдулся". Нам тупо пытаются внушить черное как белое. Самое страшное, что люди начинают в это верить!
Ответить
+7
-2
rivnenskyi (Рівне)
30.05.2021 в 11:15
Повільний фланговий футболіст не може наздогнати швидкого форварда - то тупо не його робота і можливості. Він там не для того.
Ответить
0
-5
аалекс ( Крым)
30.05.2021 в 11:24
Нам тупо пытаются внушить черное как белое. Самое страшное, что люди начинают в это верить! Готовят на продажу)))
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
30.05.2021 в 11:51
Заради продажу Зіни ризикнули фіналом ЛЧ? Серйозно?)))
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 10:05
Як так типу кращому гравцю можна грати?
Ответить
+5
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.05.2021 в 09:30
Я зразу після матчу подумав, що на нього повісять пропущегий гол і визнають гіршим гравцем команди, а він став кращим... Не кращий його матч, пів-фінал був яскравішим!
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+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.05.2021 в 09:33
Але краще грати весь матч в фіналі і бути в основі команди, хоч і програти, ніж гріти лавку постійно, як Тимощук в Баварії, і виграти ЛЧ! Це моя думка
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+11
-2
vadooo (Слатино)
30.05.2021 в 11:12
Оно то так, но ..........
0
0
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:27
Уважаемый! Но это удар ниже пояса :)
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 10:00
Якщо типу кращого гравця матчу помилка привела до програшу, то хай він десять раз буде кращий, а тренер Ман Сіті повинен його засунути в глибокий запас .
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+6
-7
avatar
Spokoyno (Киев)
30.05.2021 в 11:20
У чому помилка те що не закрив і свою бровку і центр Так не добіг, проте чому півзахисники дали змогу віддати той пас, а центрбекі десь "вешталися", ну і голкіпер їх не підстрахував? Там всі внесли свій вклад!
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
30.05.2021 в 09:29
И забывают, что для него первый финал, серьезный уровень, нервничал.
Ответить
+1
-7
Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 09:40
А для "Гаверца (8,01), Джеймса (7,71), Канте (7,61), Маунта (7,52) і Чілвелла (6,97)" цей фінал був, мабуть, десятим - так, рядова гра, ніяких нервів?
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 11:59
Шева в першому своєму фіналі забив рішаючий гол. Зіна його про...бав.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
30.05.2021 в 09:29
Статистика есть статистика, Зина надёжно делает свою работу и выполняет установку. Нашим кртиканам и вратарь должен пол команды обыгрывать и забивать.
Ответить
+7
-9
Olegbundas2 (Киев)
30.05.2021 в 09:44
Очень надежно), гол по его вине 100%
Ответить
+8
-6
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:02
Он проваливал бровку раз за разом. Пеп окончательно свихнулся на Зине, закрывая глаза на его недостатки!
Ответить
+3
-2
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:29
Для начала - пробегать стометровку за 10-20 секунд, а не за 50!
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
30.05.2021 в 09:23
Спочатку подумав, що це якась дурня. А потім пригадав як Сіті вчора грало беззубо спереду. Коли атака ніяка то найкращими будуть захисники які не лажали. Зіна не лажав. Його геній в дисциплінованості - йому сказали стій тут, нічого не роби попереду бо у нас є кому це робити. От він ідеально відігрує цю роль.
Ответить
+9
-4
Olegbundas2 (Киев)
30.05.2021 в 09:42
Зіна не лажав? Один раз точно налажав - і ця помилка вирішила долю матчу. Конкретно він не встиг за форвардом Челсі який забив гол..
Ответить
+6
-5
Dr. House (Поділля)
30.05.2021 в 09:52
Це не його зона була відповідальності і не його гравець. Налажали центральні захисники на чолі із Діашем. Зінченко не встиг на підстраховку.
+8
-4
Unselfish (Белая Церковь )
30.05.2021 в 10:01
Я не поклонник МС и Зины в частности, но налажали центрбэки, которые пошли шашлыков пожарить, вместо того что бы форвардов крыть...
+5
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 10:03
Якщо Зіна так буде кращий у збірній Україні , і через його гаву пропустять гол вирішальний( а наші більше не заб"ють), то краще б він взагалі не грав.
+6
-6
rivnenskyi (Рівне)
30.05.2021 в 11:09
Він завинив тільки тим, що не наздогнав суперника не на своїй позиції в якого ще й була серйозна перевага. Це очевидно.Він міг тільки врятувати якби нападник виявився Супрягою наприклад. Але в Челсі такі не грають.
+2
0
Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 09:44
Виходячи з того, що найвищі оцінки МС в захисників, а найнижчі - у півзахисників і нападників, картина гри стає зрозумілою навіть без перегляду матчу.
Ответить
+4
0
rivnenskyi (Рівне)
30.05.2021 в 11:10
Так і є.
0
0
terber (ternopil)
30.05.2021 в 09:15
молодець,головне щоб все це переварив і на Євро так само іграв
Ответить
+2
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 10:04
Якщо переварить і на Євро так само буде грати, то буде кращим гравцем збірної України, а збірна України буде постійно програвати.
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 09:15
Очень осторожно и посредственно отыграл.
Ответить
+6
-5
avatar
Maldini (Киев)
30.05.2021 в 09:08
Это кто сказал,что он лучший???Вы чё,белены объелись или как?!
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+9
-9
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:31
Англосаксы :)
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0
-1


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