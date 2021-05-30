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Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси
Ложка меда в бочке дегтя
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном матче Лиги Чемпионов
Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко стал лучшим игроком среди подопечных Гвардиолы. Он получил оценку 6,96 от WhoScored.
Зинченко вышел в стартовом составе на левом фланге обороны и провел на поле все 90 минут. Он выиграл пять верховых мячей, выполнил три подкаты и два дриблинга. Его точность передач составила 85% (62 из 73). Ближайшими его преследователями среди игроков "МС" в рейтинге является Рубен Диаш (6,89) и Кайл Уокер (6,84).
В общем Александр стал шестым игроком во вчерашнем финале ЛЧ после Хаверца (8,01), Джеймса (7,71), Канте (7,61), Маунта (7,52) и Чилвелла (6,97) по версии WhoScored.
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