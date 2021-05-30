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Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021
"Арсистократы" во второй раз стали чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский
Предлагаем Вашему вниманию моменты награждения финалистов серебряными и золотыми медалями. Отметим, что украинец Александр Зинченко снял свою награду с шеи сразу же после того, как президент УЕФА Александр Чеферин вручил ему медаль.
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