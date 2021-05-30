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Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021

Лига Чемпионов
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"Арсистократы" во второй раз стали чемпионом

Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

Предлагаем Вашему вниманию моменты награждения финалистов серебряными и золотыми медалями. Отметим, что украинец Александр Зинченко снял свою награду с шеи сразу же после того, как президент УЕФА Александр Чеферин вручил ему медаль.

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В статье: Александр Зинченко
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