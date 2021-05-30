Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021

Лондонский "Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

Предлагаем Вашему вниманию моменты награждения финалистов серебряными и золотыми медалями. Отметим, что украинец Александр Зинченко снял свою награду с шеи сразу же после того, как президент УЕФА Александр Чеферин вручил ему медаль.