Погнали столичные городских? Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов

Каждый финал – это маленькая смерть. Тремя днями ранее в Гданьске мы наблюдали, как тихо скончалась (хотя и сильно потела перед этим) Лига Европы последнего розлива. Пришел черед главного клубного турнира Европы, который должен был стать жертвой чисто английского убийства.

К слову, Восточный экспресс, о котором мы говорили в полуфиналах, парадоксально прибыл на запад: вместо Стамбула в Порту. Метаморфоза коронавирусного сезона. А разница финалистов в классе была не столь разительной, как в Гданьске: третья команда рейтинга УЕФА против одиннадцатой. Чемпион Англии против четвертого места, и оба – завсегдатаи Лиги чемпионов.

Комментаторы на протяжении всего матча неустанно убеждали нас в его зрелищности. И привыкшему к пустым трибунам глазу, пожалуй, было несложно согласиться с этим на фоне бурных эмоций окружающей среды. Особенно, когда сильно хочется. Да и, наверное, команды взялись за дело поживее, хотя, положа руку на сердце, до настоящего дела доходило не часто.

По факту, в субботу было всего на один голевой момент больше, чем в среду. Это если считать таковым заблокированный Рюдигером удар Фоудена. Но не обращать внимания на эпизоды из серии "не смог раскрутить барабан", наподобие того, что был у Вернера в дебюте встречи. Первый тайм я назвал бы, в этом смысле, немного более содержательным, чем второй.

Такой себе средний уровень финала. Не то чтобы прямо уж посредственный, но только потому, что современные финалы приучили нас не ожидать от них праздника игры. К сожалению.

Отчаянный выстрел Мареза перед самым финальным свистком едва не разбудил меня, нарушив мерное течение игры (несмотря на общий движ). Но это стало бы пробуждением, после которого, погружаешься в беспокойную дремоту экстра-таймов. Поэтому, как дико не прозвучит, спасибо, что промазал. Вторая такая сказка за три дня – это слишком.

"Челси" выиграл по делу, ибо, в отличие от соперника, категорически "наиграл" на свой единственный гол – ни больше, ни меньше. Посему счет поединка однозначно справедлив и закономерен. Победный мяч могли забить: Вернер – все в том же дебюте, или Пулишич – в середине второго тайма. А забил Хавертц, передав привет в раздевалку "Ман Сити".

И пусть автор гола, вместе с ассистентом – Маунтом, запомнились больше других в ходе матча, я бы не стал выделять особо даже их. Вот так – два финала и ни одной личности, заслужившей внимания не одним-двумя эпизодами, а регулярным ударным трудом во благо зрителя. На этих концертах не было ярких звезд, способных привлечь внимание без бэк-вокала и подтанцовки.

Несколько удивил испанец Лаос, не являющийся моим идеалом судейства. Тем, что в целом справился и вроде бы ничего не испортил. Зато эпизод на 61-й минуте с вероятной рукой в штрафной "Челси" буквально вывел из себя обычно философски настроенного Юстаса. Чей монолог привожу полностью ниже.

"Они там ох…ели?.. Финал ЛЧ не дать повторы... Неладно шо-то в датском королевстве... Рука не рука – когда Лаос долго всем неприличные жесты показывал. Я НИЧЕГО с этого повтора не увидел. И из .опы, суперповтор со спины, когда момент с другой стороны. Вот и думай теперь... А счет 1:0. Момент мог стать решающим. Осадок остался".

Напомню, что подобная же ситуация случилась и в финале ЛЕ. Тревожная тенденция, однако. Тем паче, накануне Евро. То есть, в двух важнейших матчах, венчающих клубный сезон, нас – зрителей тупо проигнорировали. Оставив широкое поле для домыслов из области теории заговора. Мол, ВАР там, шмар – но это, ребята, для внутреннего пользования. Крутим, как хотим?

Это даже не осадок – это смазанное впечатление от арбитража всего европейского сезона. Куда идем все-таки? Ведь разум отказывается верить в то, что необходимое качество ТВ-повторов ФИНАЛОВ не сумели обеспечить, да еще и дважды подряд. Ей-богу, почище той же присносклоняемой УПЛ.

А столичные обыграли "городских" заслуженно, но как-то уж больно буднично. Собственно, на мой взгляд, таким было восприятие всей нынешней ЛЧ. Явно не образцово-показательной. Пандемия ли тому виной, или еще что, но, как по мне, турнир в этом году скорее отбывал свой номер. И пустые трибуны тут ни при чем – ведь было достаточно примеров обратного свойства.

Ладно, проехали. Теперь ждем Евро. Не разочарует ли и оно? Отвечу банально, но актуально: доживем – увидим.