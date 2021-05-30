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Канте признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Выгрыз свою награду!

Канте признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финальном поединке Лиги Чемпионов, который завершился в пользу "Челси", награду "Лучшего игрока матча" получил полузащитник "аристократов" Н’Голо Канте.

Француз провел на поле все 90 минут. Он выиграл четыре верховые борьбы, выполнил три удачные подкаты и два дриблинга.

"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите “Челси”, изматывая футболистов “Сити” и срывая атаки хитрыми перехватами.

Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брейне в начале второго тайма, и старался по возможности отправлять мяч вперед", - передает официальный сайт УЕФА.

Уже во второй раз игрок "Челси" становится лучшим в финале Лиги Чемпионов. В 2012 году такое звание получил нападающий "аристократов" Дидье Дрогба.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Н'Голо Канте
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
30.05.2021 в 11:21
Канте сейчас самый сильный центрхав на данный момент.
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