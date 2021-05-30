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Канте признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов
Выгрыз свою награду!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Француз провел на поле все 90 минут. Он выиграл четыре верховые борьбы, выполнил три удачные подкаты и два дриблинга.
"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите “Челси”, изматывая футболистов “Сити” и срывая атаки хитрыми перехватами.
Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брейне в начале второго тайма, и старался по возможности отправлять мяч вперед", - передает официальный сайт УЕФА.
Уже во второй раз игрок "Челси" становится лучшим в финале Лиги Чемпионов. В 2012 году такое звание получил нападающий "аристократов" Дидье Дрогба.
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