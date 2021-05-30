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Хавертц в ответ на вопрос о своей цене: Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов!

Лига Чемпионов
(3 голосов)

А вы говорите, что УПЛ тренды не задает

Хавертц в ответ на вопрос о своей цене: Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После победного для "Челси" финала ЛЧ один из журналистов спросил автора победного гола, полузащитника "аристократов" Кая Хавертца о его трансферной стоимосте, на что игрок ответил:

"Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов"

Эмоциональность Хаверца на этом не закончилась. Он выставил в Twitter пост, подписав его:

"Мы выиграли е***** Лигу Чемпионов!"

Напомним, что именно гол Кая стал единственным и решающим в финале Лиги Чемпионов. В конце первого тайма немец вышел один на один с Эдерсоном, обыграл его и попал уже в пустые ворота.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 70 млн евро. За время его пребывания в "Челси" эта цифра упала на 11 млн.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Кай Хавертц
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Источник:
Nizaar Kinsella on Twitter

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
30.05.2021 в 11:59
Вот так тренд задал Гельзин с Белком)))
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