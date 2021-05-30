Хавертц в ответ на вопрос о своей цене: Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов!

После победного для "Челси" финала ЛЧ один из журналистов спросил автора победного гола, полузащитника "аристократов" Кая Хавертца о его трансферной стоимосте, на что игрок ответил:

"Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов"

Эмоциональность Хаверца на этом не закончилась. Он выставил в Twitter пост, подписав его:

"Мы выиграли е***** Лигу Чемпионов!"

We won the f***ing CHAMPIONS LEAGUE!! ???? pic.twitter.com/ga2eWPUivw — Kai Havertz (@kaihavertz29) May 29, 2021

Напомним, что именно гол Кая стал единственным и решающим в финале Лиги Чемпионов. В конце первого тайма немец вышел один на один с Эдерсоном, обыграл его и попал уже в пустые ворота.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 70 млн евро. За время его пребывания в "Челси" эта цифра упала на 11 млн.