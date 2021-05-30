Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавертц в ответ на вопрос о своей цене: Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов!
А вы говорите, что УПЛ тренды не задает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После победного для "Челси" финала ЛЧ один из журналистов спросил автора победного гола, полузащитника "аристократов" Кая Хавертца о его трансферной стоимосте, на что игрок ответил:
"Мне п****, мы выиграли Лигу Чемпионов"
Эмоциональность Хаверца на этом не закончилась. Он выставил в Twitter пост, подписав его:
"Мы выиграли е***** Лигу Чемпионов!"
We won the f***ing CHAMPIONS LEAGUE!! ???? pic.twitter.com/ga2eWPUivw— Kai Havertz (@kaihavertz29) May 29, 2021
Напомним, что именно гол Кая стал единственным и решающим в финале Лиги Чемпионов. В конце первого тайма немец вышел один на один с Эдерсоном, обыграл его и попал уже в пустые ворота.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 70 млн евро. За время его пребывания в "Челси" эта цифра упала на 11 млн.
Популярное сейчас
- Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс
- Де Брюйне получил травму и в слезах ушел в подтрибунку
- Хавертц с передачи Маунта открыл счет в финале против Сити. ВИДЕО!
- ЛЧ. Манчестер Сити - Челси 0:1. Мастер проиграл ученику
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО