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ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
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TheSun/Автор невідомий
"Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов со счетом 1: .
Решающий гол забил Кай Хавертц в конце первого тайма. Сразу после взятия ворот объективы телекамер были направлены в VIP-ложу стадиона в Порту, где вместе смотрели матч тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко и президент "аристократов", российский олигарх Роман Абрамович. Они сильно радовались мячу молодого немца.
God bless Roman Abramovic. Up the Chels ????????⚽️ pic.twitter.com/XEtwO0KHFT— Haositwe. (@HaositwePhiri) May 29, 2021
Напомним, что в 2006-2008 гг. Шевченко играл за лондонский "Челси". В целом он провел 77 матчей, в которых отметился 22 голами и 11 ассистами.
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