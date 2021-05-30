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ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Может быть много мыслей...

ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем

TheSun/Автор невідомий

Новина українською

"Челси" минимально переиграл "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов со счетом 1: .

Решающий гол забил Кай Хавертц в конце первого тайма. Сразу после взятия ворот объективы телекамер были направлены в VIP-ложу стадиона в Порту, где вместе смотрели матч тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко и президент "аристократов", российский олигарх Роман Абрамович. Они сильно радовались мячу молодого немца.

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Напомним, что в 2006-2008 гг. Шевченко играл за лондонский "Челси". В целом он провел 77 матчей, в которых отметился 22 голами и 11 ассистами.

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В статье: Андрей Шевченко Роман Абрамович
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Комментарии (3)
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Леонід Скачков (Рівне)
30.05.2021 в 12:02
А він сильно постарів...Я про Абрамовіча.А щодо малоросів,то ви спочатку осиліть мову,а вже потім розвішуйте ярлики.
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Я так думаю... (КиЇв)
30.05.2021 в 11:57
Так кто-же на самом деле пригласил Шевченко на финал? УЕФА как нам говорили или Абрамович?
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dex ter (Харків)
30.05.2021 в 11:31
шевченко - типичный малорос, так что не удивительно
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