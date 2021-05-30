“Косяк Гвардиолы”. Обзор СМИ после матча Манчестер Сити - Челси

“Мы хотели играть быстро, находить пасом наших юрких игроков, иметь качество, лучших игроков в центре и между линиями. Я выбрал лучшую расстановку, чтобы выиграть матч. Я принял такое решение”.

Гвардиола признал ошибочность своего плана на игру, выпустив во втором тайме Фернандиньо вместо Силвы, но в послематчевом интервью он защищал свое решение сыграть против “Челси” без опорников.

Общий консенсус в английских СМИ – тренер “Сити” сам себя перехитрил.

Корреспондент The Athletic Сэм Ли вспомнил притчу о лягушке и скорпионе. Скорпион уговорил лягушку переправить его через реку, но ужалил ее на полпути. “Почему ты меня ужалил? Мы же оба утонем!”, – сказала лягушка. “Извини, – ответил скорпион. – Такова моя натура”.

Гвардиола просто не может не придумать что-то особенное на важный матч Лиги чемпионов.

“Гвардиола разбирается в футболе лучше кого-либо читающего эту статью, не говоря уже об авторе. Он может объяснить нам в деталях, чего он хотел добиться, и мы возможно согласимся с ним. Но почему в атаках “Сити” была такая спешка? По словам Гвардиолы, они выиграли чемпионат благодаря своему терпению, медленно разыгрывая мяч, и ударяя в правильный момент. Вчера все эти наработки были выброшены в окно. Почему это происходит каждый год? Гвардиола сам этого не знает. Это просто в его природе”, – пишет Ли.

“Вся слава Челси, чемпионам Европы, прекрасной победной машине. Но это, неизбежно, косяк Гвардиолы. Главный тактический мозг эпохи и сильнейший состав в Европе противостояли команде, которая проиграла три из четырех последних матчей. И Гвардиола дрогнул”, – рассказывает едкий обозреватель The Guardian Барни Роуни.

“Манчестер Сити” был неотразимым последние пять месяцев. Они нашли структуры и ритмы, которые им позволили лучше всех провести сезон в АПЛ. “Основной Сити”, “Сити по умолчанию”, имел прекрасные шансы выиграть Лигу чемпионов”.

“Но привет разрушительная одержимость. Мы ожидали тебя. Когда за час до матча появились стартовые составы, казалось, что это отпечатка”.

“Как насчет баланса? Почему нельзя победить обычной победой, а не каким-то тактическим мессианством? Хорошо, ты не играешь по правилам. Но хотя бы попробовать раз или два в самой важной игре твой пост-барселоновской карьеры?”

“Во время матча Пеп был похож на сумасшедшего модернистского режиссера, он кружился и делал выпады, и указывал на вещи, которые видел только он – объекты, плоскости, пробоины, возможности. Но разве он не видел, что происходило перед ним? Почему он просто не укрепил полузащиту, и не позволил своей команде играть, так как она привыкла?”

“Забитый гол “Челси” был свидетельством базовой неисправности в структуре “Сити”.

И так далее, и тому подобное. Мигель Дилэйни из The Independent пишет, что “Гвардиола вновь уменьшил шансы своей команды на победу”. “Сложная система Гвардиолы была бита более прямолинейным подходом Тухеля. Это было похоже на эпизод из греческой трагедии. Все надуманные инструкции выглядели бесполезными, когда блестящий Кай Хавертц проскочил через центр. Он получил мяч через зону, где обычно располагается опорный полузащитник. Многие игроки “Сити” просто не знали, что делать. Это вызывало контраст с конкретным и понятным планом “Челси”.

Марк Критчли из The Independent веско замечает, что “Сити” выиграл чемпионат благодаря контролю. Контроль был в приоритете. “Ориентация на владение и четкую структуру в защите в игре без мяча. Эти качества определили успех “Сити” в сезоне. Их отсутствие привело к самому болезненному поражению”.

“Вместо того, чтобы быть терпеливыми, они спешили. Вместо того, чтобы постепенно развивать ритм, они пытались взять соперника напором. Вместо того, чтобы отпраздновать величайший триумф эпохи Абу Даби, они сожалеют о самом большом разочаровании”.

“Стремление к атакующему футболу победило Гвариоду в этом финале, – утверждает Роб Дрейпер в Daily Mail. – Его стремление к этому футболу, и его влияние на целое поколение тренеров”.

“За исключением Уокера в воротах, это был самый гвардиоловский состав, из всех, которых он мог выбрать. Не поставить в старте ни Фернандиньо, ни Родри – это очень неразумно даже для человека, приверженного эстетике атакующего футбола. Так играть против “Челси” Томаса Тухеля, команды, которая умеет быстро атаковать и находить пространство, просто безрассудно”.

Нельзя забывать и о команде, которая собственно победила в финале. Оливер Хольт из Daily Mail хвалит правого защитника “Челси” Риса Джеймса, Кая Хавертца, забившего единственный гол, Маунт, по словам Хольта был просто блестящим. “Но мы к этому привыкли. Он блестящий каждую неделю.” Много комплиментов получает Антонио Рюдигер. В первом тайме защитник “Челси” спас свою команду, заблокировав удар Фодена. “Один из лучших блоков, который можно было увидеть”, пишет Хольт, а Люк Эдвардс из The Telegraph назвал это действие немецкого бека “предметом искусства”.

Континентальные обозреватели менее зациклены на Гвардиоле, и больше слов уделяют игре “Челси”.

“Челси был лучше структурирован, крепок, агрессивен и прямолинейным. “Сити” – вялый. Mundo Deportivo и Sport хвалят игрока матча Н’Голо Канте, который “сам по себе – целая команда”. “Он тихий, но эффективный и всеобъемлющий. Настоящий футболист, которого не проглотил сверкающий мир “селебретис”. Отмечается немецкая школа тренеров. В третьем сезоне подряд Лигу чемпионов выигрывает немецкий тренер, при этом двое из них – Клопп и Тухель – начинали в “Майнце”.

“Челси” был полной противоположностью “Манчестер Сити”. Томасу Тухелю, уволенному из ПСЖ шесть месяцев назад, было поручено не просто заменить легенду клуба

Фрэнка Лэмпарда, но что-то сделать с талантливой, но дрейфующей командой. Тухель смог установить порядок над хаосом. “Сити” не только не испугал “Челси”. Каждая мысль Гвардиолы была прочитана, все его ходы заблокированы. “Сити” под конец матча становился неистовым, но “Челси” сдерживал огонь”, – пишет The New York Times.

“Победа в Лиге чемпионов – это только старт для этого “Челси”, – считает Лиам Твоми из The Athletic. Но и Гвардиолу рано списывать со счетов.

“Челси” и “Вильярреал” – новые короли Европы. Их тренеры, Тухель и Эмери, были уволены ПСЖ. “Сити” проиграл в Порту. Но Пеп продолжает. Кройфизм жив. Идея продолжается”, – считает колумнист AS Хуан Хименес.

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