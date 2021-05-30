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Канте стал шестым игроком в истории футбола, который выиграл ЧМ, ЛЧ и АПЛ
Половина из них - французы
В финальном матче Лиги Чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0.
Кроме того, что полузащитник "аристократов"
Такое достижение, кроме Н’Голо Канте, установили Тьерри Анри, Фабьен Бартез, Жулиано Беллетти, Жерар Пике и Педро. Первые двое - французы, как и хавбек "Челси".
Six players have won the Champions League, Premier League and World Cup:— Squawka Football (@Squawka) May 29, 2021
???????? Thierry Henry
???????? Fabien Barthez
???????? Juliano Belletti
???????? Gerard Piqué
???????? Pedro
???????? N'Golo Kanté
Next on Kanté's list: #EURO2020 pic.twitter.com/H8U3shiIUH
Напомним, что титул чемпиона Англии Канте добыл вместе с двумя разными командами два сезона подряд: с "Лестером" в 2016 и "Челси" в 2017. А уже в следующем году под руководством Дидье Дешама полузащитник в составе сборной Франции победил на Чемпионате Мира.
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