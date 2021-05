Канте стал шестым игроком в истории футбола, который выиграл ЧМ, ЛЧ и АПЛ

В финальном матче Лиги Чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Кроме того, что полузащитник "аристократов" Н’Голо Канте стал лучшим игроком матча , он еще и присоединился к пятерке футболистов, которые побеждали и на Чемпионате Мира, и в АПЛ и в Лиге Чемпионов.

Такое достижение, кроме Н’Голо Канте, установили Тьерри Анри, Фабьен Бартез, Жулиано Беллетти, Жерар Пике и Педро. Первые двое - французы, как и хавбек "Челси".

