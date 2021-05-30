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Канте стал шестым игроком в истории футбола, который выиграл ЧМ, ЛЧ и АПЛ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Половина из них - французы

Канте стал шестым игроком в истории футбола, который выиграл ЧМ, ЛЧ и АПЛ

Новина українською

В финальном матче Лиги Чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Кроме того, что полузащитник "аристократов" Н’Голо Канте стал лучшим игроком матча, он еще и присоединился к пятерке футболистов, которые побеждали и на Чемпионате Мира, и в АПЛ и в Лиге Чемпионов.

Такое достижение, кроме Н’Голо Канте, установили Тьерри Анри, Фабьен Бартез, Жулиано Беллетти, Жерар Пике и Педро. Первые двое - французы, как и хавбек "Челси".

Напомним, что титул чемпиона Англии Канте добыл вместе с двумя разными командами два сезона подряд: с "Лестером" в 2016 и "Челси" в 2017. А уже в следующем году под руководством Дидье Дешама полузащитник в составе сборной Франции победил на Чемпионате Мира.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Н'Голо Канте
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Источник:
Squawka

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
30.05.2021 в 13:18
Очень полезный игрок-трудяга.
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