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Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов
Но есть шанс повыситься в третью. По иронии судьбы – помочь может вылет Шахтера
Фото - Олександр Приходько
Вчера официально закончился сезон Лиги чемпионов 2020/21 – сегодня уже известна полная картина следующего розыгрыша.
В частности, еще ранее мы сообщали, что вице-чемпион Украины будет в посеве в обоих раундах квалификации ЛЧ (третий раунд и плей-офф), а в случае выхода в групповой этап будет сеяться и из третьей корзины. Известно, что чемпион Украины, попадающий в групповой этап автоматически (без прохождения отбора), попадает в самую низкую корзину – четвертую.
Вместе с "Динамо" в четвертой корзине находятся "Бешикташ", "Динамо" (Загреб), "Славия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Милан", "Вольфсбург". С этими соперниками киевляне точно не встретятся.
Также есть два ограничения из третьей корзины – "Шахтер" (как команда из той же страны) и "Зенит" (УЕФА разводит клубы Украины и России из-за войны на Донбассе, спровоцированной вхождением России на территорию Украины). Остальные представители третьей корзины могут быть соперниками "Динамо": "Порту", "Аякс", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфика", "Аталанта".
С первой и второй корзин ограничений нет.
Потенциальные соперники из второй корзины: "Реал", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, МЮ, "Ливерпуль", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд).
Потенциальные соперники из первой корзины: "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Лилль", "Спортинг", "Вильярреал".
Очень важно отметить, что "Динамо" сохраняет шансы на повышение с четвертой в третью корзину. Для того, чтобы повыситься в сетке посева, киевскому "Динамо" нужно дождаться вылета в квалификации Лиги чемпионов двух из этих трех команд: "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина).
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