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Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Но есть шанс повыситься в третью. По иронии судьбы – помочь может вылет Шахтера

Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вчера официально закончился сезон Лиги чемпионов 2020/21 – сегодня уже известна полная картина следующего розыгрыша.

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В частности, еще ранее мы сообщали, что вице-чемпион Украины будет в посеве в обоих раундах квалификации ЛЧ (третий раунд и плей-офф), а в случае выхода в групповой этап будет сеяться и из третьей корзины. Известно, что чемпион Украины, попадающий в групповой этап автоматически (без прохождения отбора), попадает в самую низкую корзину – четвертую.

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Вместе с "Динамо" в четвертой корзине находятся "Бешикташ", "Динамо" (Загреб), "Славия", "Олимпиакос", "Брюгге", "Милан", "Вольфсбург". С этими соперниками киевляне точно не встретятся.

Также есть два ограничения из третьей корзины – "Шахтер" (как команда из той же страны) и "Зенит" (УЕФА разводит клубы Украины и России из-за войны на Донбассе, спровоцированной вхождением России на территорию Украины). Остальные представители третьей корзины могут быть соперниками "Динамо": "Порту", "Аякс", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфика", "Аталанта".

С первой и второй корзин ограничений нет.

Потенциальные соперники из второй корзины: "Реал", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, МЮ, "Ливерпуль", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд).

Потенциальные соперники из первой корзины: "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Лилль", "Спортинг", "Вильярреал".

Очень важно отметить, что "Динамо" сохраняет шансы на повышение с четвертой в третью корзину. Для того, чтобы повыситься в сетке посева, киевскому "Динамо" нужно дождаться вылета в квалификации Лиги чемпионов двух из этих трех команд: "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина).

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 15:07
Когда-то Динамо попало на Барсу, Ньюкасл, Ейндховен. Им тогда не давали шанса даже занять третье место в группе. Не боги горшки лепят...
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Kristo (Львов)
30.05.2021 в 14:50
А в принципе пофиг в какой корзине....
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FCZK-1922 (Кировоград)
30.05.2021 в 13:27
Вторая корзина на много мощнее первой.может быть как группа смерти ( например Динамо, Порту, Ливерпуль, Бавария) так и вполне проходной квартет ( Динамо, Аякс, Боруссия, Лиль), в любом случае будет очень интересно.Мне бы хотелось посмотреть на что то вроде то Милан, Порту, Реал, Бавария!
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