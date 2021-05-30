Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов

Звезда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне написал в своем Твиттере о характере травмы, которую он получил в матче финала Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).

"Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся", – написал бельгиец.

Де Брюйне столкнулся с защитником "синих" Антонио Рюдигером на 56-й минуте и был заменен.