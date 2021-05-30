  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игрок получил серьезное повреждение

Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Звезда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне написал в своем Твиттере о характере травмы, которую он получил в матче финала Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).

"Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся", – написал бельгиец.

Де Брюйне столкнулся с защитником "синих" Антонио Рюдигером на 56-й минуте и был заменен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне финал Лиги Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
30.05.2021 в 14:49
Де Брюйне вырубили спецом. Ключевой игрок МС. Во многом поэтому и проиграли.
Ответить
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
30.05.2021 в 15:28
Мало того, что он сильно до момента и не выделялся, а после столкновения центр и вовсе ослаб
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.05.2021 в 14:04
Удивляюсь, почему Рюдигера на носилках не унесли с поля. Встретил он Дебрюйне осознанно жестко
Ответить
+1
0
Ten0N (Leopolis)
30.05.2021 в 15:12
Он в маске был
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.05.2021 в 15:24
Я к тому, что партнеры дебрюйне по команде могли бы Рюдигера наказать например жёстким подкатом
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...