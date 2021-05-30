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Де Брюйне получил перелом в финале Лиги Чемпионов
Игрок получил серьезное повреждение
Faisal HQ / Автор неизвестен
Звезда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне написал в своем Твиттере о характере травмы, которую он получил в матче финала Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).
"Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся", – написал бельгиец.
Де Брюйне столкнулся с защитником "синих" Антонио Рюдигером на 56-й минуте и был заменен.
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