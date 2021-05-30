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Белик: Челси заслужил эту победу
Футбольный эксперт поделился мнением о финале Лиги чемпионов
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Экс-форвард донецкого "Шахтера" Алексей Белик дал комментарий на счет победы "Челси" в финале Лиги чемпионов:
"Можно поздравить "Челси", команда заслужила эту победу. "Челси" сыграл отлично в обороне, не позволил создать ничего такой атакующей команде, как "Манчестер Сити", у своих ворот, за исключением момента в компенсированное время. "Челси" заслуженно забирает кубок Лиги чемпионов", — сказал Белик.
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Источник:Футбол 1/2/3
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