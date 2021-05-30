Белик: Челси заслужил эту победу

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Алексей Белик дал комментарий на счет победы "Челси" в финале Лиги чемпионов:

"Можно поздравить "Челси", команда заслужила эту победу. "Челси" сыграл отлично в обороне, не позволил создать ничего такой атакующей команде, как "Манчестер Сити", у своих ворот, за исключением момента в компенсированное время. "Челси" заслуженно забирает кубок Лиги чемпионов", — сказал Белик.