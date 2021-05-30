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Гвардиола проиграл свой первый финал у руля Манчестер Сити
А он был самым важным
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проиграл "Челси" во вчерашнем финале Лиги Чемпионов со счетом 0:1.
Для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в финальных матчах турниров у руля "МС". До этого он выиграл четыре финала Кубка Лиги (подряд) и один финал Кубка Англии.
1 - Pep Guardiola has lost his first cup final as Manchester City manager, with this loss only the second major cup final defeat of his managerial career (after the Copa del Rey in 2010-11). Unfamiliar. #UCLFinal pic.twitter.com/QFmbyoCtRi— OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021
Всего за его тренерскую карьеру это поражение стало всего вторым. В сезоне 2010/2011 гг. "Барселона" под руководством испанского наставника уступила в финале Кубка Короля мадридскому "Реалу".
Напомним, что Пеп Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити" летом 2016-го. С тех пор он завоевал вместе с командой 10 титулов. Соглашение между специалистом и клубом рассчитано еще на два сезона.
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