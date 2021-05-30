  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола проиграл свой первый финал у руля Манчестер Сити
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола проиграл свой первый финал у руля Манчестер Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А он был самым важным

Гвардиола проиграл свой первый финал у руля Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" во вчерашнем финале Лиги Чемпионов со счетом 0:1.

Для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в финальных матчах турниров у руля "МС". До этого он выиграл четыре финала Кубка Лиги (подряд) и один финал Кубка Англии.

Всего за его тренерскую карьеру это поражение стало всего вторым. В сезоне 2010/2011 гг. "Барселона" под руководством испанского наставника уступила в финале Кубка Короля мадридскому "Реалу".

Напомним, что Пеп Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити" летом 2016-го. С тех пор он завоевал вместе с командой 10 титулов. Соглашение между специалистом и клубом рассчитано еще на два сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...