Гвардиола проиграл свой первый финал у руля Манчестер Сити

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" во вчерашнем финале Лиги Чемпионов со счетом 0:1.

Для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы это поражение стало первым в финальных матчах турниров у руля "МС". До этого он выиграл четыре финала Кубка Лиги (подряд) и один финал Кубка Англии.

1 - Pep Guardiola has lost his first cup final as Manchester City manager, with this loss only the second major cup final defeat of his managerial career (after the Copa del Rey in 2010-11). Unfamiliar. #UCLFinal pic.twitter.com/QFmbyoCtRi