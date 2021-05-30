Аспиликуэта о Канте: Он лучший полузащитник мира

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал о Нголо Канте после победы над "Манчестер Сити" (1:0) в финале Лиги чемпионов:

"Да, это действительно так, он лучший полузащитник мира. Он делает все, дает огромную энергию. Я не знаю, сколько отборов он сделал в этом матче. Он прекрасно двигает мяч вперед, покрывает огромные пространства. Играть с ним рядом – это особенные ощущения. Конечно, нам его не хватает, когда он не выходит на поле. Он выиграл чемпионат мира, а теперь еще и Лигу чемпионов, но все равно остается скромным человеком.

Я очень рад за него. Канте – огромная часть этой команды. Я очень рад, что мы уже несколько лет играем рядом", – сказал Аспиликуэта.