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Красивые истории ребят из Челси, нервный тик Пепа, слезы и ошибка (?!) Зинченко. Аудиомнение #97

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вводим в футбол оранжевые карточки

Красивые истории ребят из Челси, нервный тик Пепа, слезы и ошибка (?!) Зинченко. Аудиомнение #97

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем английский финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Даже Хуанме Лильо не остановил Пепа от эксперимента в решающем поединке! Выясняем, ошибся ли Зинченко в эпизоде с голом Хавертца, комментируем игру Александра и в целом выступление "горожан".

Неумение Гвардиолы вскрывать грамотный оборонительный блок оппонента, великолепный арбитраж актера Лаоса, оды Тухелю, Канте, Тьяго Силве, Менди и другим – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Тимо Вернер Антонио Матеу Лаос Александр Зинченко Антонио Рюдигер Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте Кай Хавертц Мейсон Маунт Аудиомнение Эдуар Менди Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (2)
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dmtroyan (Полтава)
31.05.2021 в 15:09
У этого арбитра в Испании, когда он судит, есть команды, которые редко проигрывают, а есть такие, которые редко выигрывают. Самый коррумпированный кадр.
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10 (Феодосия)
31.05.2021 в 14:12
Арбитр, пытающийся быть в центре внимания - не арбитр. Тот ещё фрукт! Против наших команд хреново судил этот Лаос!
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