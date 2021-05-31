Красивые истории ребят из Челси, нервный тик Пепа, слезы и ошибка (?!) Зинченко. Аудиомнение #97

Обсуждаем английский финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Даже Хуанме Лильо не остановил Пепа от эксперимента в решающем поединке! Выясняем, ошибся ли Зинченко в эпизоде с голом Хавертца, комментируем игру Александра и в целом выступление "горожан".

Неумение Гвардиолы вскрывать грамотный оборонительный блок оппонента, великолепный арбитраж актера Лаоса, оды Тухелю, Канте, Тьяго Силве, Менди и другим – еще больше мыслей внутри подкаста.