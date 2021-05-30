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Головко: Зинченко в моменте с голом хотел сделать "вне игры"

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Объяснения взятия ворот в финале ЛЧ

Головко: Зинченко в моменте с голом хотел сделать "вне игры"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер молодежных сборных Украины различных возрастов Александр Головко прокомментировал финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси":

"Получился финал как финал. Непростой для обеих команд. Считаю, что счет по игре. “Челси”, на мой взгляд, оказался лучше подготовлен. Лондонцам было проще в контексте игры от обороны. Они делали это очень качественно, это была идеальная оборона. Так что все по делу.

Что касается момента с пропущенным голом, в котором принимал участие Зинченко, можно говорить, что Саня пытался выдержать линию, держать диагональ, чтобы сделать "вне игры". Видимо, он так и хотел. Потом пошла подстраховка, в то же время выбежал вратарь, а Зинченко подумал, что он будет первым на мяче. Этих долей секунд для не хватило. Думаю, вратарь “Сити” сбил Сашу с толку, ведь он мог сыграть лучше, если покинул свои ворота".

"Конечно, жаль, что Зинченко не поднял трофей над головой. Но он молодой парень, у него еще все впереди, будут большие победы", - сказал Головко.

Напомним, что в 2011-2015 гг. Зинченко провел 20 матчей под руководством Александра Головко в сборных Украины U-16, U-17, U-18 и U-19.

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В статье: Александр Головко Александр Зинченко
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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