Головко: Зинченко в моменте с голом хотел сделать "вне игры"

Бывший тренер молодежных сборных Украины различных возрастов Александр Головко прокомментировал финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси":

"Получился финал как финал. Непростой для обеих команд. Считаю, что счет по игре. “Челси”, на мой взгляд, оказался лучше подготовлен. Лондонцам было проще в контексте игры от обороны. Они делали это очень качественно, это была идеальная оборона. Так что все по делу.

Что касается момента с пропущенным голом, в котором принимал участие Зинченко, можно говорить, что Саня пытался выдержать линию, держать диагональ, чтобы сделать "вне игры". Видимо, он так и хотел. Потом пошла подстраховка, в то же время выбежал вратарь, а Зинченко подумал, что он будет первым на мяче. Этих долей секунд для не хватило. Думаю, вратарь “Сити” сбил Сашу с толку, ведь он мог сыграть лучше, если покинул свои ворота".