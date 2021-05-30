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Селюк: Проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять его, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Футбольный агент уверен, что Сити не выиграет Лигу чемпионов без Яя Туре

Селюк: Проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять его, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб

Новина українською

Агент экс-игрока "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что "горожане" проиграли "Челси" в финале Лиги чемпионов из-за проклятия африканских шаманов.

"Все были уверены в победе "Сити". Вся Англия давала трофей Манчестеру, но мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует.

Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Надо мной раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, поэтому это проклятие действует уже 10 лет.

"Манчестер Сити" тоже мог сегодня победить, но они это сделают тогда, когда вернут Яя Туре в клуб", – сказал Селюк.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Челси (Лондон) Манчестер Сити
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(4 голосов)
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Источник:
sport24

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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 18:52
))))))))))))) бедолага не знает куда пристроить футболиста - пенсионера, чтобы продолжать на нем зарабатывать.
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+1
0
karpatoman (Львів)
30.05.2021 в 18:40
Іноді краще жувати, ніж говорити.
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 18:29
А попередні 2 гри за один місяць МС програв тому ж Челсі теж через "прокляття африканських шаманів"? Чи може просто Тухель виробив правильну тактику проти МС, а Гвардіола так і не винайшов проти неї протиотрути?
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
30.05.2021 в 17:57
В деяких випадках на деяких роботах щоб досягти успіху треба бути по хорошому й0бнутим психом. Але цей чувак й0бнутий псих по поганому.
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.05.2021 в 17:39
Наглость этого чувака не имеет границ
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
30.05.2021 в 17:21
Вот вам анализ матча от человека-профессионала, футбольного агента)))
Ответить
+3
0
DROP D (Винница)
30.05.2021 в 17:17
durak 120%
Ответить
+4
-1
avatar
donkrot (Донецк)
30.05.2021 в 16:58
Ох и дурак...
Ответить
+5
-1
Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 16:58
Зачем публиковать маразм?
Ответить
+5
-1
Sandra777 (Львів)
30.05.2021 в 16:53
Це не брат бені?)
Ответить
+2
-2
Sandra777 (Львів)
30.05.2021 в 16:53
Хто тому д@ілу дав мікрофон ?)
Ответить
+4
-1
Djibouti (Djibouti)
30.05.2021 в 16:50
ібанько
Ответить
+5
-1
football_soccer (Украина)
30.05.2021 в 16:46
какой-хитрый лысый дядя. Хочет поиметь комиссию с шейхов.
Ответить
+5
-1
Просто football фан (Рівне)
30.05.2021 в 16:44
Ответить
+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
30.05.2021 в 16:42
У этого недоразвитого окончательно чердак потек
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+6
-1


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