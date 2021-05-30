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Селюк: Проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять его, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб
Футбольный агент уверен, что Сити не выиграет Лигу чемпионов без Яя Туре
Агент экс-игрока "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что "горожане" проиграли "Челси" в финале Лиги чемпионов из-за проклятия африканских шаманов.
"Все были уверены в победе "Сити". Вся Англия давала трофей Манчестеру, но мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует.
Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Надо мной раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, поэтому это проклятие действует уже 10 лет.
"Манчестер Сити" тоже мог сегодня победить, но они это сделают тогда, когда вернут Яя Туре в клуб", – сказал Селюк.
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