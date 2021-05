Рюдигер: Лично связался с де Брюйне, я нанес травму непреднамеренно

Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед полузащитником "Ман Сити" Кевином де Брюйне за травму, которую нанес бельгийцу в финале Лиги чемпионов.

Напомним, в начале второго тайма финального поединка главного еврокубка де Брюйне столкнулся с немецким центрбэком, долго лежал на газоне и покинул поле в слезах - у Кевина диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы.

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊????⚽ #UCLFinal