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Рюдигер: Лично связался с де Брюйне, я нанес травму непреднамеренно

Лига Чемпионов
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Защитник "пенсионеров" принес извинения перед хавбеком "горожан"

Рюдигер: Лично связался с де Брюйне, я нанес травму непреднамеренно

УЕФА

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Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед полузащитником "Ман Сити" Кевином де Брюйне за травму, которую нанес бельгийцу в финале Лиги чемпионов.

"Мне правда жаль, что Кевин получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно – я уже лично связался с Кевином.

Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле", – написал Рюдигер в своем твиттере.

Напомним, в начале второго тайма финального поединка главного еврокубка де Брюйне столкнулся с немецким центрбэком, долго лежал на газоне и покинул поле в слезах - у Кевина диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы.

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В статье: Антонио Рюдигер Кевин Де Брюйне
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