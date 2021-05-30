Рюдигер: Лично связался с де Брюйне, я нанес травму непреднамеренно

Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед полузащитником "Ман Сити" Кевином де Брюйне за травму, которую нанес бельгийцу в финале Лиги чемпионов.

"Мне правда жаль, что Кевин получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно – я уже лично связался с Кевином.

Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле", – написал Рюдигер в своем твиттере.