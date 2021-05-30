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Рюдигер: Лично связался с де Брюйне, я нанес травму непреднамеренно
Защитник "пенсионеров" принес извинения перед хавбеком "горожан"
УЕФА
Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед полузащитником "Ман Сити" Кевином де Брюйне за
"Мне правда жаль, что Кевин получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно – я уже лично связался с Кевином.
Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле", – написал Рюдигер в своем твиттере.
Напомним, в начале второго тайма финального поединка главного еврокубка де Брюйне столкнулся с немецким центрбэком, долго лежал на газоне и покинул поле в слезах - у Кевина диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы.
I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊????⚽ #UCLFinal— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 30, 2021
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