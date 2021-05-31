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"Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
Да как так?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко за его действия в моменте с забитым мячом "Челси" в финале Лиги чемпионов (0:1). Также прокомментировал игру 11-го номер "горожан" Джолеон Лескотт.
"Зинченко должен был бежать вместе с Хавертцем. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит; опекай его, чтобы снаряд до него не долетел", – отметил Фердинанд.
"Не знаю, о чем он думал. Да, передача была хорошей, отличное действие Маунта, Хавертц неплохо бежал, однако крайний защитник должен был быть в этой зоне. Тогда Мейсон не стал бы пасовать", – сказал Лескотт.
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