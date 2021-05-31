  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Да как так?

"Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко за его действия в моменте с забитым мячом "Челси" в финале Лиги чемпионов (0:1). Также прокомментировал игру 11-го номер "горожан" Джолеон Лескотт.

Читайте такжеГоловко: Зинченко в моменте с голом хотел сделать "вне игры"

"Зинченко должен был бежать вместе с Хавертцем. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит; опекай его, чтобы снаряд до него не долетел", – отметил Фердинанд.

"Не знаю, о чем он думал. Да, передача была хорошей, отличное действие Маунта, Хавертц неплохо бежал, однако крайний защитник должен был быть в этой зоне. Тогда Мейсон не стал бы пасовать", – сказал Лескотт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джолеон Лескотт Рио Фердинанд Манчестер Сити Александр Зинченко финал Лиги Чемпионов Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MEN

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
31.05.2021 в 11:52
І ніхто не звертає на гравця МС, який "залишив Хавертца в грі"! Бо був чогось ближче до власних воріт, але не побіг виправляти свою помилку! То що до нього ніяких питань НЕМА? Так Зінченко не діяв, як досвідчений та швидкий центрбек, проте хіба Олександр був у цьому матчі у центрі захисту? А що він своєчасно не зорієнтувався та не підстрахував своїх партнерів то дійсно ЖАХ! Ну і взагалі це вада високого захисту, коли майже всі знаходяться на одній половині поля, тому друга половина залишається ВІЛЬНОЮ для контратак!
Ответить
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
31.05.2021 в 11:50
Всё по делу!Каждый игрок команды, должен страховать партнёра!А тут мальчик не добежал, остановился с перепугу. Вообще не понятно было, начерта его в основу Пеп втулил? Он же никакой.Накаркал....четыре трофея....а вытянули только два, но сколько гонору было. Шева ему капитана дал на пару игр, не понятно за что. Он возомнил себя Мега игроком)Неужели не видно, что он не тянет МанСити по игре? Пару вспышек за весь матч и лучший в % , по расам назад) Боссы не простят его.Поедет куда то в аренду.....
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
31.05.2021 в 11:07
У победы куча родственников. Поражение всегда сирота. Старая поговорка.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 11:22
Это даю Но, то, что Седан не доработал в эпизоде, это тоже факт.
Ответить
+1
-1
wago27
31.05.2021 в 10:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
31.05.2021 в 10:56
Абсолютно вірна оцінка: "лінива гра в захисті", він так до речі зіграв і в епізоді з Грізманом коли той збірній забивав, минуле атакуючого гравця часто вилазе боком командам Зінченко при використанні його в захисті, він не звик допрацьовувати до кінця.
Ответить
+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
31.05.2021 в 10:26
ну написать такой бред - это легко, а где 2 центральных заща были воообще??? их это не смущает и не интересует?
Ответить
+3
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
31.05.2021 в 10:59
ну лажанули центрбеки і що далі? м'яч відразу залетів до воріт Сіті?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 10:21
Раз оказался в зоне центрального защитника --- отрабатывай. Ты играешь в команде а не каждый сам за себя. Правильно его упрекают. Привык за спины других прятаться.
Ответить
+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 10:21
Лучше бы про атаку Сити рассказал!!! Ненависник Украины!
Ответить
+1
-4
friday13 (Івано-Франківськ)
31.05.2021 в 10:17
теоретично зінченко не винен. а фактично він мав зіграти як цз. та навиків гри на цій позиції і футбольного інтелекту не вистачило. в момент, коли діаш психанув і побіг за вернером, створивши простір для хаверца, українець не зумів правильно оцінити ситуацію і зробити кілька кроків до своїх воріт. гадаю, що для зінченка, який створював штучний офсайд, цей глюк португальця став несподіванкою і розривом шаблону. на прийняття рішення були долі секунди, і українець не впорався
Ответить
+5
0
Vano1986 (Львів)
31.05.2021 в 10:09
Не памятаю, Фердінанд грав колись на фланзі?
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 10:31
В центре, но дело в том что здесь особобая нелюбовь к украинцам, вот и ищут виновного!
Ответить
+2
-3
Vano1986 (Львів)
31.05.2021 в 10:08
Чому лівий захисник має відповідати за про... об центральних?
Ответить
+1
-5
friday13 (Івано-Франківськ)
31.05.2021 в 10:39
в команді має бути підстраховка партнерів. в той момент саме у зінченка була найбільш реальна можливість зупинити атаку челсі. в прохідному матчі закрили б на це очі. але це був фінал лч, тому й акцентують увагу. на даний момент - це ключовий епізод у кар'єрі зінченка. хз, коли в нього знову з'явиться шанс зіграти в фіналі ліги чемпіонів. p.s. я ні в якому разі не кажу, що через нього програли і т.д.. сіті дуже слабо і банально виглядав, а діаш з стоунзом взагалі десь блукали, коли маунт пасував. у зінченка просто був шанс повпливати на розвиток подій у матчі. ось і все
Ответить
+1
0
sergkir
31.05.2021 в 10:02
Всё правильно сказали. Он и сам знает свою ошибку.
Ответить
+3
-1
Litb@rski (Кёльн)
31.05.2021 в 09:59
Бред....А где ходили центральные защитники...
Ответить
+2
-6
alex.belogubko (одесса)
31.05.2021 в 09:55
погонят ЗИНУ
Ответить
+2
-3
MaximSK (Киев)
31.05.2021 в 09:49
У Зинченко мало шансов было догнать Хаверца, ему надо было находится изначально ближе к нему, тогда можно было спасти ситуацию.
Ответить
+6
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...