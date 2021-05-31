"Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ

Всё по делу!Каждый игрок команды, должен страховать партнёра!А тут мальчик не добежал, остановился с перепугу. Вообще не понятно было, начерта его в основу Пеп втулил? Он же никакой.Накаркал....четыре трофея....а вытянули только два, но сколько гонору было. Шева ему капитана дал на пару игр, не понятно за что. Он возомнил себя Мега игроком)Неужели не видно, что он не тянет МанСити по игре? Пару вспышек за весь матч и лучший в % , по расам назад) Боссы не простят его.Поедет куда то в аренду.....