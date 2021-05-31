Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси

Один из болельщиков английского "Манчестер Сити" был настолько сильно уверен в победе своей команды перед финалом Лиги чемпионов, что заранее набил себе на ноге татуировку в честь успеха "горожан" в решающем поединке с лондонским "Челси".

В Сети даже шутят, что фанат уже в любом случае не избежит ошибки, даже если "Манчестер Сити" возьмет "ушастого" в следующем сезоне. Под Кубком можно увидеть надпись "Порту, 2021".

pic.twitter.com/JDi9VGsCI4 — football images that precede unfortunate events (@CursedFootball) May 30, 2021

Напомним, 29 мая состоялся финал главного клубного европейского турнира, в котором победу одержала команда Тухеля. Единственный гол в этом поединке провел атакующий хавбек "Челси" Кай Хавертц.