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Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси
Глупость высшего разряда
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из болельщиков английского "Манчестер Сити" был настолько сильно уверен в победе своей команды перед финалом Лиги чемпионов, что заранее набил себе на ноге татуировку в честь успеха "горожан" в решающем поединке с лондонским "Челси".
В Сети даже шутят, что фанат уже в любом случае не избежит ошибки, даже если "Манчестер Сити" возьмет "ушастого" в следующем сезоне. Под Кубком можно увидеть надпись "Порту, 2021".
May 30, 2021
Напомним, 29 мая состоялся финал главного клубного европейского турнира, в котором победу одержала команда Тухеля. Единственный гол в этом поединке провел атакующий хавбек "Челси" Кай Хавертц.
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