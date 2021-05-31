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Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Глупость высшего разряда

Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из болельщиков английского "Манчестер Сити" был настолько сильно уверен в победе своей команды перед финалом Лиги чемпионов, что заранее набил себе на ноге татуировку в честь успеха "горожан" в решающем поединке с лондонским "Челси".

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В Сети даже шутят, что фанат уже в любом случае не избежит ошибки, даже если "Манчестер Сити" возьмет "ушастого" в следующем сезоне. Под Кубком можно увидеть надпись "Порту, 2021".

Напомним, 29 мая состоялся финал главного клубного европейского турнира, в котором победу одержала команда Тухеля. Единственный гол в этом поединке провел атакующий хавбек "Челси" Кай Хавертц.

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В статье: Манчестер Сити финал Лиги Чемпионов
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Комментарии (4)
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El_Matador_73 (Одесса)
31.05.2021 в 14:46
Резьба по дубу)
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sawyer1936
31.05.2021 в 14:29
Надо было ещё квартиру/машину на мансити ставить.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.05.2021 в 13:46
Наверное, это то же самое, что игрок, выходящий на финальный матч, прикоснется к трофею... Глупость, конечно сотворил фанат МС.
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Фанат АПЛ
31.05.2021 в 13:42
Идиот,что тут скажешь... Повезло,что сейчас это всё легко стирается,без проблем:-)
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