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Семин о финале ЛЧ: В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко
Украинец не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин высказал мнение о финале Лиги чемпионов сезона-2020/21
"Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача была на стороне "Челси".
Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный — кому-то больше повезло, а кому-то меньше.
В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. А в таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль", — сказал Семин.
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