Семин о финале ЛЧ: В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин высказал мнение о финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 между "Манчестер Сити" и "Челси "(0:1).

"Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача была на стороне "Челси".

Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный — кому-то больше повезло, а кому-то меньше.

В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. А в таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль", — сказал Семин.