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УЕФА представляет символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2020/21
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УЕФА определил символическую сборную Лиги чемпионов прошлого сезона. Она состоит из 23 игроков.
Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Тибо Куртуа ( "Реал"), Эдуар Менди ("Челси").
Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуел ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Давид Алаба ("Бавария").
Полузащитники: Жоржиньо, Мейсон Маунт, Н'Голо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту").
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Килиан Мбаппе, Неймар ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").
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