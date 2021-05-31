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УЕФА представляет символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2020/21

Лига Чемпионов
(1 голосов)
УЕФА представляет символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2020/21

Medium

Новина українською

УЕФА определил символическую сборную Лиги чемпионов прошлого сезона. Она состоит из 23 игроков.

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Тибо Куртуа ( "Реал"), Эдуар Менди ("Челси").

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуел ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Давид Алаба ("Бавария").

Полузащитники: Жоржиньо, Мейсон Маунт, Н'Голо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту").

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Килиан Мбаппе, Неймар ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").

УЕФА представляет символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2020/21 - изображение 1

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 23:49
Неправильная сборная! Седан где???
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