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Пятов: Когда Зинченко приедет в сборную, мы его поддержим. Мы всегда за него
Мнение голкипера по финалу Лиги чемпионов
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал финал Лиги Чемпионов между
"Я считаю, что "Челси" очень хорошо подготовился к игре, первый тайм полностью закрывал все зоны. Лондонцы понимали, что "Манчестер Сити" всегда владеет преимуществом, но неглубоко садились, встречали в центре, компактно. Они выкладывались полностью и знали, что получат шанс в контратаке. У "Челси" было несколько возможностей в первом тайме, и один гол он забил. У "Сити" также были моменты, но не в таком количестве, как всегда. "Челси" практически не давал шансов.
По Александру Зинченко, то желаю ему, чтобы он это пережил. В этом должны помочь семья, близкие. А когда он уже прибудет в сборную, мы поговорим, поддержим. Мы всегда за него", - сказал Пятов.
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