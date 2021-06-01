Пятов: Когда Зинченко приедет в сборную, мы его поддержим. Мы всегда за него

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" (0:1) .

"Я считаю, что "Челси" очень хорошо подготовился к игре, первый тайм полностью закрывал все зоны. Лондонцы понимали, что "Манчестер Сити" всегда владеет преимуществом, но неглубоко садились, встречали в центре, компактно. Они выкладывались полностью и знали, что получат шанс в контратаке. У "Челси" было несколько возможностей в первом тайме, и один гол он забил. У "Сити" также были моменты, но не в таком количестве, как всегда. "Челси" практически не давал шансов.

По Александру Зинченко, то желаю ему, чтобы он это пережил. В этом должны помочь семья, близкие. А когда он уже прибудет в сборную, мы поговорим, поддержим. Мы всегда за него", - сказал Пятов.