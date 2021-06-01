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Пятов: Когда Зинченко приедет в сборную, мы его поддержим. Мы всегда за него

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мнение голкипера по финалу Лиги чемпионов

Пятов: Когда Зинченко приедет в сборную, мы его поддержим. Мы всегда за него

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" (0:1).

"Я считаю, что "Челси" очень хорошо подготовился к игре, первый тайм полностью закрывал все зоны. Лондонцы понимали, что "Манчестер Сити" всегда владеет преимуществом, но неглубоко садились, встречали в центре, компактно. Они выкладывались полностью и знали, что получат шанс в контратаке. У "Челси" было несколько возможностей в первом тайме, и один гол он забил. У "Сити" также были моменты, но не в таком количестве, как всегда. "Челси" практически не давал шансов.

По Александру Зинченко, то желаю ему, чтобы он это пережил. В этом должны помочь семья, близкие. А когда он уже прибудет в сборную, мы поговорим, поддержим. Мы всегда за него", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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