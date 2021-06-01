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УЕФА хочет выгнать Ювентус, Барселону и Реал на 1-2 года из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)
УЕФА хочет выгнать Ювентус, Барселону и Реал на 1-2 года из Лиги чемпионов

Фото: La Republica/автор невідомий

Новина українською

УЕФА планирует исключить итальянский "Ювентус", а также испанские "Реал" и "Барселону" из еврокубков на 1 или 2 сезона.

Это решение может быть принято уже на следующей неделе, сообщает La Repubblica.

Читайте такжеОфициально: УЕФА возбудил дела против Ювентуса, Реала и Барселоны

Сейчас идет война заявлений и пресс-релизов между УЕФА и тремя клубами-учредителями, которые все еще находятся в Европейской Суперлиге и ждут, когда Европейский суд выскажется о нарушении правил УЕФА и ФИФА правил конкуренции.

УЕФА намерена принять быстрое и достаточно жесткое решение по приговору.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (14)
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Litb@rski (Кёльн)
01.06.2021 в 21:50
Хотеть и сделать разные вещи.....максимум что будет какой то денежный штраф (возможно не выплата призовых л/ч ) и диверсификация условно ....
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
01.06.2021 в 21:54
А сенс тоді грати їм в ЛЧ, якщо призових не буде? Кубок? Не смішіть.
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0
0
storm_ua (Николаев)
01.06.2021 в 21:45
Я только за, чтобы дать пинка под зад этим коррумпированым падонкам.. А за шмонькиных рабов и говорить нечего, нечего этим позорным влеталам в лч делать.
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+1
-1
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Shtaket (Poltava)
01.06.2021 в 21:38
Пусть как хотят ! А еще лучше игрокам этих клубов запретить играть за свои сборные под эгидой УЕФА и ФИФА .
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+1
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:44
Клубы - ещё ладно. Игроков то за что дисквалифицировать? Игроки 12 топ-клубов после объявления о создании суперлиги должны были немедленно разорвать контракты с клубами и попереходить свободными агентами в Борнмуты-Вероны-Лас Пальмасы?
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.06.2021 в 21:35
было бы справедливо.
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+2
-1
football_soccer (Украина)
01.06.2021 в 21:17
Ювентус можно и не выгонять, они и сами в очередной раз опозорятся в плей офф, самоустранившись от какого-нибудь середнячка ))
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+1
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:24
А вдруг возьмут и с уходом Буффона выстрелят? Может всё дело в нём было?
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0
-1
Dr. House (Поділля)
01.06.2021 в 21:29
И Барсу тоже, пятый год подряд всю Европу веселят от Пиренеев до Карпат))). То 2:8, то 0:4 после 3:0, то 0:3 после 4:1, то 1:4 дома, то судейские 6:1 после 0:4
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+3
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:31
Так футбол для развлечения и смотрят. Веселят - это же хорошо. Выполняют свою миссию футболисты-актёры на поле значит. Вот исключат из ЛЧ, о чём говорить будем?
0
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:32
Например, о том, что Реал в очередной раз ни одного трофея за сезон не выиграет, да? Кубок Барсе, чемпионат опять Атлетико.
0
-1
karpatoman (Львів)
01.06.2021 в 21:13
О, тоді ДК буде в ЛЧ у 3-му кошику!
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0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:08
Хочет - может-быть. Чеферин и все 12 клубов может хотеть исключить из ЛЧ. Но хотеть и сделать - разные вещи. Денюжка. Они поодиночно МС и ПСЖ не исключали. А то сразу троих. Барса и Реал - самые популярные клубы в мире, Юве тоже не последний клуб в Европе + у них мегапопулярный Рон. Турнир очень многое потеряет.
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ukatan (Харьковская обл.)
01.06.2021 в 21:50
Ну если этим троим так дорога Суперлига, пусть втроем в ней и играют. Вроде никто им этого не запрещает.
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