УЕФА хочет выгнать Ювентус, Барселону и Реал на 1-2 года из Лиги чемпионов

УЕФА планирует исключить итальянский "Ювентус", а также испанские "Реал" и "Барселону" из еврокубков на 1 или 2 сезона.

Это решение может быть принято уже на следующей неделе, сообщает La Repubblica.

Сейчас идет война заявлений и пресс-релизов между УЕФА и тремя клубами-учредителями, которые все еще находятся в Европейской Суперлиге и ждут, когда Европейский суд выскажется о нарушении правил УЕФА и ФИФА правил конкуренции.

УЕФА намерена принять быстрое и достаточно жесткое решение по приговору.