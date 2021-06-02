"Да, такая возможность существует". Генеральный секретарь УЕФА – об исключении Реала, Барсы и Юве из ЛЧ

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис высказался по поводу того, что "Ювентус", "Реал" и "Барселона" до сих пор не покинули Суперлигу.

"Могут ли исключить это трио из Лиги чемпионов? Да, такая возможность существует. Если клуб не следует правилам, то его могут исключить. Все зависит от них. Стоит отметить, что все клубы согласились с нашими правилами. В любом случае, все, что произойдет, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту УЕФА или Исполнительному комитету УЕФА".