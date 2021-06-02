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"Да, такая возможность существует". Генеральный секретарь УЕФА – об исключении Реала, Барсы и Юве из ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Одни из лучших команд Европы

"Да, такая возможность существует". Генеральный секретарь УЕФА – об исключении Реала, Барсы и Юве из ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис высказался по поводу того, что "Ювентус", "Реал" и "Барселона" до сих пор не покинули Суперлигу.

"Могут ли исключить это трио из Лиги чемпионов? Да, такая возможность существует. Если клуб не следует правилам, то его могут исключить. Все зависит от них. Стоит отметить, что все клубы согласились с нашими правилами. В любом случае, все, что произойдет, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту УЕФА или Исполнительному комитету УЕФА".

"Ни президент, ни я не можем влиять на работу судебных органов. Независимые судебные органы принимают независимые решения – это адекватно. Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны ждать, что они не будут конкурировать? Конечно, для УЕФА все клубы одинаковы, но если они нарушили правила, то они должны столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы".

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Marca

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