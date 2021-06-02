Лотар Маттеус: Своим стартовым составом Гвардиола украл у фанатов Манчестер Сити победу в ЛЧ

Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу за выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (0:1).

"Своим стартовым составом Пеп Гвардиола украл Лигу чемпионов у "Манчестер Сити" и фанатов "горожан". Испанец должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон. Я уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение".

"Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Хавбек обеспечивает баланс и страхует партнеров. Почему Родри или Фернандиньо остались на скамейке запасных, в старте вышли шесть атакующих полузащитников – без центрального нападающего?"