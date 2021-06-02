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Лотар Маттеус: Своим стартовым составом Гвардиола украл у фанатов Манчестер Сити победу в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очень радикальное мнение

Лотар Маттеус: Своим стартовым составом Гвардиола украл у фанатов Манчестер Сити победу в ЛЧ

DPA

Новина українською

Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу за выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (0:1).

"Своим стартовым составом Пеп Гвардиола украл Лигу чемпионов у "Манчестер Сити" и фанатов "горожан". Испанец должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон. Я уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение".

"Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Хавбек обеспечивает баланс и страхует партнеров. Почему Родри или Фернандиньо остались на скамейке запасных, в старте вышли шесть атакующих полузащитников – без центрального нападающего?"

"Некоторые на поле даже не знали, куда бежать, он разместил их на незнакомых позициях. Худшее, что может сделать тренер. Это необъяснимо и непростительно. Он гарантированно потерял доверие игроков и вряд ли это можно вернуть. Не удивлюсь, если время Пепа в "Сити" закончилось. Я был шокирован, когда услышал его заявления после игры. Никаких следов понимания. Я думаю, он повторит это еще раз, а затем еще раз".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лотар Маттеус Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sport De

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Комментарии (6)
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С.Карпович. (Ланівці)
02.06.2021 в 17:13
Звичайно Пеп намудрив з складом,але і Матеус краще б мовчав,бо спец ще той.
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0
0
WALERON (Запорожье)
02.06.2021 в 17:03
Этот чувак даже сербский Партизан не потянул как тренер, молчал бы уж!
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
02.06.2021 в 16:27
Конечно сделает снова и снова опять и опять ,на то он и гений, а может шарлатан лысый
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
02.06.2021 в 16:48
"Не помиляється лише той хто нічого не робить!" Хоч цей "геній Пеп", як той гепард має забагато чорних п... (лям, ровалів) А може то в нас забагато очікувань?
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
02.06.2021 в 16:22
ШО ТАМ у Руставеллі "Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны" Хоч фінал ПРОГРАН... і лише Гвардіола знає чому саме цім футболістам він довірився... А може навіть зрозумів, що він не врахував та програв!
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
02.06.2021 в 17:13
Гвардіола намагається вживати шахові принципи для гри у квіддіч. Але коли в шахах суперники розігрують новий дебют, то кожен намагається затягнути в незнайомі варіанти суперника, а не залізти в них самому! Випускати футболістів грати по невідпрацьованих схемах - це завжди ризик, який можна дозволити собі в календарних іграх, а не у вирішальному матчі. Але я розумію, чому Гвардіола пішов на такий експеримент - бо він програв 2 попередні матчі за один місяць і не хотів повторення програшу втретє, а намагався хоч щось змінити. Правда полягає в тому, що Тухель намацав слабкі місця в побудовах Гвардіоли і вдало їх використовував, а Пепп так і не знайшов протиотрути проти різких контратак суперника. До речі, аналогічні проблеми МС мав в чемпіонський рік для Ліверпуля, коли різкими контратаками Пеппа регулярно ставив в тупик не лише Ліверпуль, але й Тотенгем.
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