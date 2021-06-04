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Месси и Жиру на втором и третьем местах. Топ голов Лиги чемпионов
Гол Манора Соломона - 10-й
Гол форварда португальского "Порту" Мехди Тареми в ворота "Челси" (1:0) стал лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/21 по версии болельщиков.
Тареми забил лондонцам в четвертьфинале ударом через себя.
На втором месте гол капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота французского "ПСЖ".
На третьем месте форвард "Челси" Оливье Жиру и его мяч испанском "Атлетико" через себя.
В голосовании за лучший гол сезона 2020/21 в Лиге чемпионов приняли участие почти 1,3 млн болельщиков.
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