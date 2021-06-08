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Сегодня жеребьевкой предварительного раунда квалификации ЛЧ стартует еврокубковый сезон 2021/22
Не только Евро-2020 сейчас актуально
uefa.com
Чемпионат Европы 2020 – уже на носу, но своим путем идут и клубные турниры. Сегодня, восьмого июня, стартует новый розыгрыш еврокубков. Первое действие нового клубного евросезона – это жеребьевка предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.
В ней примут участие четыре команды – чемпионы Фарерских островов, Косово, Андорры и Сан-Марино.
Сеяные:
- "Торсхавн" (Фарерские острова);
- "Приштина" (Косово);
не сеянные:
- "Интер" (Андорра);
- "Фольгера" (Сан-Марино).
Матчи состоятся по принципу финала четырех – полуфинал и финал (из одного матча). Победитель выйдет в первый раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие отправятся во второй раунд квалификации Лиги конференций пути чемпионов.
Матчи состоятся 22-го и 25-го июня 2021-го года.
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