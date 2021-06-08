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Сегодня жеребьевкой предварительного раунда квалификации ЛЧ стартует еврокубковый сезон 2021/22

Лига Чемпионов
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Не только Евро-2020 сейчас актуально

Сегодня жеребьевкой предварительного раунда квалификации ЛЧ стартует еврокубковый сезон 2021/22

uefa.com

UA-Футбол
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Чемпионат Европы 2020 – уже на носу, но своим путем идут и клубные турниры. Сегодня, восьмого июня, стартует новый розыгрыш еврокубков. Первое действие нового клубного евросезона – это жеребьевка предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

В ней примут участие четыре команды – чемпионы Фарерских островов, Косово, Андорры и Сан-Марино.

Сеяные:

  • "Торсхавн" (Фарерские острова);
  • "Приштина" (Косово);

не сеянные:

  • "Интер" (Андорра);
  • "Фольгера" (Сан-Марино).

Матчи состоятся по принципу финала четырех – полуфинал и финал (из одного матча). Победитель выйдет в первый раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие отправятся во второй раунд квалификации Лиги конференций пути чемпионов.

Матчи состоятся 22-го и 25-го июня 2021-го года.

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