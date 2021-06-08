Лига Чемпионов
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Стартует новый сезон Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет
Сегодня, 8 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Как сообщает УЕФА, за путевку в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в пределах мини-турнира сыграют 4 команды.
В первом полуфинале сыграют
- "Фольгоре" (Сан-Марино) - "Приштина" (Косово)
Участниками второго полуфинала станут
- "Торсхавн" (Фарерские острова) - "Интер Эскальдес" (Андорра)
Полуфиналы состоятся 22 июня, финал - 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первые его матчи пройдут 6 и 7 июля, а ответные - 13 и 14 июля.
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