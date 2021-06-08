Стартует новый сезон Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет

Сегодня, 8 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Как сообщает УЕФА, за путевку в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в пределах мини-турнира сыграют 4 команды.

В первом полуфинале сыграют

"Фольгоре" (Сан-Марино) - "Приштина" (Косово)

Участниками второго полуфинала станут

"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Интер Эскальдес" (Андорра)

Полуфиналы состоятся 22 июня, финал - 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первые его матчи пройдут 6 и 7 июля, а ответные - 13 и 14 июля.