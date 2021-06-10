  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Платини: Суперлига? У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах под эгидой УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Платини: Суперлига? У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах под эгидой УЕФА

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Мишель на связи

Платини: Суперлига? У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах под эгидой УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.

"Да, конфликт между УЕФА и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Однако из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик".

"Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы. Я считаю, что у клубов есть право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях под эгидой УЕФА и ФИФА".

Читайте такжеФранция на Евро: даже серебро станет провалом

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мишель Платини УЕФА ФИФА Суперлига
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ilgiornale.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 15:19
Такой же тридварас как и твоё уефа.
Ответить
+1
0
Zonder (Днепр)
10.06.2021 в 15:05
Вылез аферист... Миша, баблишко закончилось?
Ответить
+1
0
aleks68
10.06.2021 в 14:48
выперли из футбола,осталось только сказки рассказывать.жаль хороший футболист был.
Ответить
+1
0
EVB (Харьков)
10.06.2021 в 14:30
И это говорит бывший президент УЕФА !!! Правильно его погнали !
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 15:28
Не просто колишній, а спійманий на корупції.
Ответить
0
0
Romin (Львів)
10.06.2021 в 14:23
Нехай виходять з Єврокубків і грають в Суперлізі! Хто проти? А то виходить, і рибку з'їсти, на х.. сісти.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...