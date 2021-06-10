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Платини: Суперлига? У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах под эгидой УЕФА
Мишель на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.
"Да, конфликт между УЕФА и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Однако из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик".
"Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы. Я считаю, что у клубов есть право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях под эгидой УЕФА и ФИФА".
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