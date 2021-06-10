Платини: Суперлига? У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах под эгидой УЕФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.

"Да, конфликт между УЕФА и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Однако из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик".