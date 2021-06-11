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"Ты травмировал Азара и говоришь, что рад познакомиться?" Менье – о встрече с Флорентино Пересом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Случайное столкновение в подтрибунке

"Ты травмировал Азара и говоришь, что рад познакомиться?" Менье – о встрече с Флорентино Пересом

El Espanol

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Испанская пресса никак не может забыть про игровой эпизод, который произошел в ноябре 2019 года в матче Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "ПСЖ" (2:2, 5-й тур группового этапа). Все дело в том, что бельгийский защитник французов Тома Менье отобрал мяч у соотечественника Эдена Азара, но вингер "Реала" травмировал лодыжку.

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Менье рассказал о диалоге с президентом "сливочных" – футболист пересекся с Флорентино Пересом в коридорах "Сантьяго Бернабеу" после матча.

"Я протянул руку и сказал: "Рад познакомиться с вами". Он ответил: "Ты рад познакомиться? Ты понимаешь, что только что травмировал Эдена Азара?! И ты говоришь, что рад встрече со мной?" Флорентино добавил, что это моя вина. Я парировал, сказав, что это было обычное единоборство. Повторюсь: я просто поставил свою ногу, как и Эден. Да, лодыжка застряла, но это был безобидный контакт".

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В статье: Бельгия Эден Азар Флорентино Перес Реал (Мадрид) Томас Менье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.06.2021 в 10:29
Если углубиться ещё в историю, то напомню матч Барселона - ПСЖ 6-1. Сам факт того, что Барса неожиданно и для многих сенсационно добыла нужную разницу в счёте и в итоге прошла Париж, дал повод недоброжелателям ФКБ утверждать, что немецкий арбитр Айтекин помог. А по факту, если не выдергивать отдельные моменты матча, а рассматривать всё в целом, можно говорить, что Айтекин очень сильно жалел ПСЖ. Иначе за их грубую игру, уже в начале второго тайма, ПСЖ играли бы в 8 полевых игроков. Так вот, про Менье... В том матче он аж 5 раз очень грубо бил по ногам игроков Барсы и от Айтекина для него не было ни одной ж/к. Кстати, фолов у ПСЖ почти в 2 раза больше, а карточек немецкий рефери раздал поровну 5-5.
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