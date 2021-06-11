"Ты травмировал Азара и говоришь, что рад познакомиться?" Менье – о встрече с Флорентино Пересом

Испанская пресса никак не может забыть про игровой эпизод, который произошел в ноябре 2019 года в матче Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "ПСЖ" (2:2, 5-й тур группового этапа). Все дело в том, что бельгийский защитник французов Тома Менье отобрал мяч у соотечественника Эдена Азара, но вингер "Реала" травмировал лодыжку.

Менье рассказал о диалоге с президентом "сливочных" – футболист пересекся с Флорентино Пересом в коридорах "Сантьяго Бернабеу" после матча.