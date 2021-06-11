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"Ты травмировал Азара и говоришь, что рад познакомиться?" Менье – о встрече с Флорентино Пересом
Случайное столкновение в подтрибунке
El Espanol
Испанская пресса никак не может забыть про игровой эпизод, который произошел в ноябре 2019 года в матче Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "ПСЖ" (2:2, 5-й тур группового этапа). Все дело в том, что бельгийский защитник французов Тома Менье отобрал мяч у соотечественника Эдена Азара, но вингер "Реала" травмировал лодыжку.
Менье рассказал о диалоге с президентом "сливочных" – футболист пересекся с Флорентино Пересом в коридорах "Сантьяго Бернабеу" после матча.
"Я протянул руку и сказал: "Рад познакомиться с вами". Он ответил: "Ты рад познакомиться? Ты понимаешь, что только что травмировал Эдена Азара?! И ты говоришь, что рад встрече со мной?" Флорентино добавил, что это моя вина. Я парировал, сказав, что это было обычное единоборство. Повторюсь: я просто поставил свою ногу, как и Эден. Да, лодыжка застряла, но это был безобидный контакт".
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