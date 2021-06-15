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Барселону, Реал и Ювентус допустят к участию в Лиге чемпионов 2021/22
А как же обещанное наказание за Суперлигу?
УЕФА официально сообщила Федерацию футбола Испании, что "Реал" и "Барселона" зарегистрированы участниками Лиги Чемпионов на следующий сезон 2021/22, отмечает El Partidazo de Cope.
Также, как сообщает Goal.com, сообщение об участии в следующем розыгрыше ЛЧ получил и итальянский "Ювентус".
Напомним, что все три клуба до сих пор находятся в Европейской Суперлиге - альтарнативе УЕФА.
Президент УЕФА Александар Чеферин говорил о жестких санкциях в отношении "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны". Речь шла об исключении из Лиги чемпионов.
Но накануне стало известно, что дело против трех клубов-участников Европейской Суперлиги приостановлено.
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