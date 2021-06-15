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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Барселону, Реал и Ювентус допустят к участию в Лиге чемпионов 2021/22

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А как же обещанное наказание за Суперлигу?

Барселону, Реал и Ювентус допустят к участию в Лиге чемпионов 2021/22

Новина українською

УЕФА официально сообщила Федерацию футбола Испании, что "Реал" и "Барселона" зарегистрированы участниками Лиги Чемпионов на следующий сезон 2021/22, отмечает El Partidazo de Cope.

Также, как сообщает Goal.com, сообщение об участии в следующем розыгрыше ЛЧ получил и итальянский "Ювентус".

Напомним, что все три клуба до сих пор находятся в Европейской Суперлиге - альтарнативе УЕФА.

Читайте такжеБез Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге

Президент УЕФА Александар Чеферин говорил о жестких санкциях в отношении "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны". Речь шла об исключении из Лиги чемпионов.

Но накануне стало известно, что дело против трех клубов-участников Европейской Суперлиги приостановлено.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 21:54
Напишите сразу сколько чифирнутому занесли.
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djeff2015 (Запорожье)
15.06.2021 в 21:52
терпилы одним словом......вся суть этого "уефа".....
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Djon (Киев)
15.06.2021 в 21:50
Нічого дивного. Все спускають на гальмах. Як і в Україні, зпіймають продажного чиновника і кажуть усюди: до нього застосують найсуровіши санкції!!!! Через деякий час питають: які саме були застосовані санкції? А у відповідь: санкції були застосовані! ГАНЬБА йому була!
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Виталий1981 (Україна)
15.06.2021 в 21:58
Краще і не скажеш.
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Loader (Днепр)
15.06.2021 в 21:41
Кто бы сомневался. Одно дело - языком трепать, другое - деньги считать.
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metall5291 (Kharkiv)
15.06.2021 в 21:40
как будто могло быть по другому.
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magnum power (БОМЖ)
15.06.2021 в 21:36
в уєфа ж високоморальні, чесні і принципові чиновники. вигнати їх під силу тільки лікарю з Люцерна.
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metall5291 (Kharkiv)
15.06.2021 в 21:39
+++++
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trafalgar (Запорожье)
15.06.2021 в 21:35
другого и не ожидалось,все это лишь для шумихи и статей для журналюг
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