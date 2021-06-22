Сегодня двумя матчами стартует Лига чемпионов 2021/22

Несмотря на то, что все внимание футбольной общественности сейчас направлено ​​на матчи сборных (Евро-2020, Копа Америка), не замер и клубный футбол. Сегодня, 22.06.2021, двумя матчами предварительного квалификационного раунда стартует розыгрыш Лиги чемпионов 2021/22.

Эта стадия предусматривает матчи в формате финала четырех: два полуфинала и финал. Победитель этого мини-турнира получит право сыграть в первом квалификационном раунде, где его уже ждет "Ференцварош". Побежденные отправятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (новый турнир УЕФА) пути чемпионов.

Итак, сегодня сыграют:

"Фольгоре" (Сан-Марино) 21:00 "Приштина" (Косово);

"Торсхавн" (Фарерские острова) 21:00 "Интер Эскальдес" (Андорра).

Соответственно, сегодня также стартует борьба в Таблице коэффициентов УЕФА, где Украина будет пытаться вернуть себе право заявлять чемпиона сразу в групповой этап Лиги чемпионов и другие преференции. За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграм-канале. Доступно по ссылке >>>