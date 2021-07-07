И без Реброва есть победы. Ференцварош с разгрома стартовал в Лиге чемпионов. ВИДЕО

Довольно долгое время внимание украинских болельщиков футбола было приковано к "Ференцварошу", ведь эту команду возглавлял талантливый украинский тренер Сергей Ребров. Но сейчас Ребров в Венгрии уже не работает, поэтому остается следить только за выступлениями украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова.

Последний не играл, а вот первый провел против "Приштины" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 89 минут. Венгры победили благодаря поздним голам – 3:0. Теперь осталось не наломать дров в ответном матче, который состоится через неделю.

Смотрите видеообзор матча "Ференцварош" - "Приштина".

Ференцварош" (Венгрия) - "Приштина" (Косово) 3:0

Голы: Нгуен 71, Ммаэе 74, Блажич 78