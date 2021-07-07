ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Азербайджанцы успешны на грузинской земле, дубль экс-игрока Зари за Слован

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе соревнуются тридцать две команды, разделенные на шестнадцать игровых противостояний. В каждом из противостояний – по два матча. Победители дуэлей сыграют во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, проигравшие понизятся до второго квалификационного раунда пути не чемпионов Лиги конференций (новоиспеченный турнир УЕФА).

Важно добавить, что УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому в случае суммарного равновесия в счете победитель определится в серии пенальти. Первые матчи разбиты на два игровых дня. Ответные матчи состоятся через неделю.

Игровая программа раунда началась во вторник, шестого июля. Результаты всех матчей – ниже.

06.07.2021

07.07.2021

"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Варшава, Польша) 2:3

Голы: Ботем 45, Пернамбуко 78 - Лугуинас 2, Эмрели 41, Эмрели 61

Удаление: Конрадсен 82 ("Будё-Глимт", две желтые)

Не "Русенборг" и не "Мольде" представляют Норвегию в Лиге чемпионов, а команда с очень странным названием "Будё-Глимт". Ранее коллектив, базирующийся в городе Будё, играл в евротурнирах, но ниже рангом – Лига Европы, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубов. Иногда даже удавалось пройти одного-двух соперников. Но в Лиге чемпионов все очень непросто – домашнее поражение 2:3 от опытной польской "Легии" оставляет не слишком много возможностей для маневров.

Нужно морально готовиться к выступлению в Лиге конференций. Там шансов будет больше.

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан) 1:2

Голы: Марушич 36 - Аласкаров 24, Махмудов 58

"Нефтчи" только мечтает о том, что относительно недавно покорилось другой азербайджанской команде "Карабаху" – выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первый шаг сегодня было сделано довольно уверенно – на грузинской земле чемпион Азербайджана одолел "Динамо". Но поскольку правило выездного гола больше не действует, задание для прдставителя Грузи не осложнилось чрезвычайно – нужно просто в гостях победить с любым счетом. А почему бы нет? Будет интересно.

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