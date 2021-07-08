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ВИДЕО, как голкипер весь матч спасал Шахтер Григорчука в Лиге Чемпионов, но не устоял на 90+2-й

Лига Чемпионов
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Команда не смогла сохранить нулевую ничью

ВИДЕО, как голкипер весь матч спасал Шахтер Григорчука в Лиге Чемпионов, но не устоял на 90+2-й

Фото: fcshakhter.by

Новина українською

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов 2021/22 солигорский "Шахтер" Романа Григорчука проиграл "Лудогорцу" в компенсированное время (0:1).

На 90+2 минуте единственный мяч в матче забил Каули Соуза. Поэтому команда украинского тренера не смогла сохранить нулевую ничью.

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Отметим, что в составе "Лудогорца" весь матч отыграл 30-летний украинский защитник Игорь Пластун. Также за белорусский клуб выступает Роман Дебелко, его на поле так и не выпустил Григорчук.

Напомним, что ответный поединок состоится 13 июля в Белграде. Начало - в 22:30

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Лудогорец (Разград)
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