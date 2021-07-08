ВИДЕО, как голкипер весь матч спасал Шахтер Григорчука в Лиге Чемпионов, но не устоял на 90+2-й

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов 2021/22 солигорский "Шахтер" Романа Григорчука проиграл "Лудогорцу" в компенсированное время (0:1).

На 90+2 минуте единственный мяч в матче забил Каули Соуза. Поэтому команда украинского тренера не смогла сохранить нулевую ничью.

Отметим, что в составе "Лудогорца" весь матч отыграл 30-летний украинский защитник Игорь Пластун. Также за белорусский клуб выступает Роман Дебелко, его на поле так и не выпустил Григорчук.

Напомним, что ответный поединок состоится 13 июля в Белграде. Начало - в 22:30