ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Гол Сергея Зенева помог чемпиону Эстонии

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это соревнование 32-х команд, разделенных на шестнадцать игровых пар. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний по сумме двух матчей вышли во второй квалификационный раунд, проигравшие опустились во второй квалификационный этап Лиги конференций.

Неделю назад состоялись первые матчи. Ответные матчи разбиты на два игровых дня. Важно добавить, что УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому в случае одинакового количества забитых голов в двух матчах сильнейший определялся в серии пенальти.

13.07.2021

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Фола" (Люксембург) 5:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Де Барр 18, Валкер (пен.) 19, Ронан 58, Валкер (пен.) 67, Де Барр 73

Удаление: Гым 64 ("Фола", две желтые)

Гибралтар празднует грандиозный успех, хотя после первой серии противостояния не все было так однозначно. Вообще, интересно, что на двоих команды забили девять голов – зрелищное противостояние для нейтральных зрителей. Даром, что встречались представители карликовых стран.

"Рига" (Латвия) - "Мальме" (Швеция) 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Пауревич 57 - Чолак 33

Скромно, но со вкусом. Так можно охарактеризовать общую победу "Мальме" над "Ригой" с минимальным счетом. Шведы идут дальше и сыграют в следующем раунде против победителя пары ХИК / "Будучность". Проходной соперник.

"Хибернианс" (Мальта) - "Флора" (Эстония) 0:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Зенев 25, Саппинен 33, Рейнкорт 87

Спокойно, взвешенно, без лишних движений. Эстонская "Флора" порадовала своих поклонников двумя победа над "Хибернианс", но соперник скромный. Даже очень. Примечательно, что сегодня один из голов забил старый знакомый украинских болельщиков Сергей Зенев, не без успеха в свое время защищавший цвета истинных львовских "Карпат".

Следующая цель Зенева – забить в ворота победителя пары "Будё-Глимт" / "Легия", с которым "Флора" сыграет во втором раунде отбора.