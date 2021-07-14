ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Кайрат проходит дальше

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это соревнование 32-х команд, разделенных на шестнадцать игровых пар. В каждой паре – по два матча. Победители противостояний по сумме двух матчей вышли во второй квалификационный раунд, проигравшие опустились во второй квалификационный этап Лиги конференций.

Неделю назад состоялись первые матчи. Ответные матчи разбиты на два игровых дня. Важно добавить, что УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому в случае одинакового количества забитых голов в двух матчах сильнейший определялся в серии пенальти.

Матчи 13.07.2021

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14.07.2021

"Кайрат" (Казахстан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Вагнер Лав 10, Абикен 66

Удаления: Кейлер 90+2 ( "Кайрат", прямая красная за пределами поля) - Али Мохамед 90+2 ( "Маккаби", прямая красная)

Фактор домашнего поля ярко сыграл в пользу клуба из Казахстана. "Кайрат" на выезде добился очень непростой ничьей 1:1, а дома забил сопернику по голу в каждом из таймов. Израильтяне оказались не готовы к такому испытанию.

Судила матч украинская бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Игроки обеих команд получили шесть предупреждений, а в конце матча случились еще и два прямых удаления по одному игроку каждой из команд. Сергей Кейлер, защитник "Кайрата", получил красную карточку, находясь за пределами поля – неспортивное поведение. Али Мохамед, игрок "Маккаби", был удален за брань в адрес рефери.