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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стамбул, Лондон, Мюнхен - хозяева финалов Лиги чемпионов последующих лет

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)
Стамбул, Лондон, Мюнхен - хозяева финалов Лиги чемпионов последующих лет

uefa.com

Новина українською

УЕФА принял решение о местах финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023-2025 годов.

Лига чемпионов

  • 2023 - Стамбул
  • 2024 - Лондон
  • 2025 - Мюнхен

Лига Европы

  • 2024 - Дублин
  • 2025 - Бильбао

Женская Лига чемпионов

  • 2024 - Бильбао
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В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы женская Лига чемпионов
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 21:39
Привет Ярославскому. Сказочный...
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Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 21:20
А где Борисполь,Полтава,Ужгород,?
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