Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стамбул, Лондон, Мюнхен - хозяева финалов Лиги чемпионов последующих лет
uefa.com
УЕФА принял решение о местах финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023-2025 годов.
Лига чемпионов
- 2023 - Стамбул
- 2024 - Лондон
- 2025 - Мюнхен
Лига Европы
- 2024 - Дублин
- 2025 - Бильбао
Женская Лига чемпионов
- 2024 - Бильбао
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 21:39
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Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 21:20
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