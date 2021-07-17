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Ответственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Ответственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, девятнадцатого июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В ней примет участие вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".

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Жеребьевка состоится до старта матчей второго этапа отбора, поэтому кроме команд, в процедуре примут участие игровые пары команд. Благодаря высокому личному рейтингу "Шахтер" попал в число сеяных команд на пути представителей лиг, поэтому получит в соперники низкорейтинговую команду.

Несмотря на то, что не сеянным на пути представителей лиги является московский "Спартак", эта команда не может быть соперником "Шахтера", поскольку УЕФА искусственно разводит украинские и российские клубы. Это вызвано агрессией России против Украины, оккупацией украинских территорий и развязыванием агрессором войны на территории Украины.

Следовательно, потенциальными соперниками "Шахтера" являются:

  • "Генк" (Бельгия);
  • ПСВ (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция);
  • "Рапид" (Вена, Австрия) / "Спарта" (Прага, Чехия).

Начало процедуры жеребьевки – 19.07.2021 в 13:00 по Киеву.

Матчи этого раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 3/4-го и 10-го августа 2021-го года. Добавим, что чемпион Украины киевское "Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 14:30
Все одно від кого вилітати
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.07.2021 в 13:18
Команды все хорошего уровня, но со всеми ШД может играть на победу. Иначе какой смысл выходить в ЛЧ...?!
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+1
-1
urik (Кривой Рог)
17.07.2021 в 12:38
Генк , ПСВ, Спарта .... " получит низкорейтинговую команду". Однако...
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+3
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
17.07.2021 в 13:16
Согласен, но могли бы и написать весь состав участников етого раунда
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0
0
ratio (Дн-жинск)
17.07.2021 в 14:03
На пути представителей лиг Мальты с Молдовами увы не попадаются)
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0
-1


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