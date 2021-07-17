Ответственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, девятнадцатого июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В ней примет участие вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Жеребьевка состоится до старта матчей второго этапа отбора, поэтому кроме команд, в процедуре примут участие игровые пары команд. Благодаря высокому личному рейтингу "Шахтер" попал в число сеяных команд на пути представителей лиг, поэтому получит в соперники низкорейтинговую команду.

Несмотря на то, что не сеянным на пути представителей лиги является московский "Спартак", эта команда не может быть соперником "Шахтера", поскольку УЕФА искусственно разводит украинские и российские клубы. Это вызвано агрессией России против Украины, оккупацией украинских территорий и развязыванием агрессором войны на территории Украины.

Следовательно, потенциальными соперниками "Шахтера" являются:

"Генк" (Бельгия);

ПСВ (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция);

"Рапид" (Вена, Австрия) / "Спарта" (Прага, Чехия).

Начало процедуры жеребьевки – 19.07.2021 в 13:00 по Киеву.

Матчи этого раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 3/4-го и 10-го августа 2021-го года. Добавим, что чемпион Украины киевское "Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.