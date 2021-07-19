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Сегодня Шахтер, Ворскла и Колос узнают своих еврокубковых соперников
В третьем раунде отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций
uefa.com
Сегодня, 19-го июля, состоится процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Своих соперников узнают "Шахтер", "Колос" и "Ворскла" (проходит в процессе жеребьевки вместе с КуПС – соперником по второму раунду квалификации).
"Шахтер" в своей жеребьевке будет в посеве. Список потенциальных соперников можно посмотреть здесь >>>.
"Ворскла" и "Колос" в своей жеребьевке будут вне посева. Список потенциальных соперников можно посмотреть здесь >>>.
Начало жеребьевки Лиги чемпионов – в 13:00. Начало жеребьевки Лиги конференций – в 15:00.
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