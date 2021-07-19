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Сегодня Шахтер, Ворскла и Колос узнают своих еврокубковых соперников

Лига Чемпионов
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В третьем раунде отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций

Сегодня Шахтер, Ворскла и Колос узнают своих еврокубковых соперников

uefa.com

UA-Футбол
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Сегодня, 19-го июля, состоится процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Своих соперников узнают "Шахтер", "Колос" и "Ворскла" (проходит в процессе жеребьевки вместе с КуПС – соперником по второму раунду квалификации).

"Шахтер" в своей жеребьевке будет в посеве. Список потенциальных соперников можно посмотреть здесь >>>.

Читайте такжеОтветственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

"Ворскла" и "Колос" в своей жеребьевке будут вне посева. Список потенциальных соперников можно посмотреть здесь >>>.

Читайте такжеКолосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников

Начало жеребьевки Лиги чемпионов – в 13:00. Начало жеребьевки Лиги конференций – в 15:00.

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В статье: Лига чемпионов Лига конференций
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