Онлайн жеребьёвки ЛЧ. С кем сыграет Шахтёр?

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего раунда квалификации чемпионской лиги. Среди команд, которые начнут борьбу на этой стадии турнира, и вице-чемпион Украины, "Шахтёр".

Результаты жеребьёвки

Жеребьёвка ещё не стартовала.

Участники жеребьёвки

Как видно из таблицы ниже, соперником "Шахтёра" может стать только одна из трёх команд/пар из числа несеянных в Пути нечемпионов: "Генк", ПСВ/"Галатасарай" или "Рапид"/"Спарта". Московский "Спартак" не может стать соперником "горняков": УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды по турнирной сетки из-за военной агрессии России в отношении Украины.

Путь чемпионов Путь нечемпионов Группа 1

Сеяные

"Динамо" Загреб (CRO)/"Омония" (CYP)

"Олимпиакос" (GRE)/"Нефтчи" (AZE)

"Слован" (SVK)/"Янг Бойз" (SUI)

Несеяные

"Мура" (SVN)/"Лудогорец" (BUL)

"Легия" (POL)/"Флора" (EST)﻿

"Линкольн Ред Импс" (GIB)/ЧФР (ROU) Группа 2

Сеяные

"Славия" (CZE)

"Кайрат" (KAZ)/"Црвена Звезда" (SRB)﻿

"Рейнджерс" (SCO)

Несеяные

"Мальме" (SWE)/ХИК (FIN)

"Алашкерт" (ARM)/"Шериф" (MDA)﻿

"Ференцварош" (HUN)/"Жальгирис" (LTU) Сеяные

"Шахтер" (UKR)

"Бенфика" (POR)

"Монако" (FRA)

"Селтик" (SCO)/"Митьюлланд" (DEN) Несеяные

"Генк" (BEL)

ПСВ (NED)/"Галатасарай" (TUR)

"Спартак" (RUS)

"Рапид" (AUT)/"Спарта" (CZE)

Какая процедура жеребьёвки?

Будут две жеребьёвки: одна - для десяти представителей Пути чемпионов, вторая - для восьми команд Пути представителей лиг. В жеребьевке примут участие некоторые команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом.

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Когда состоятся матчи третьего квалификационного раунда?

Первые игры запланированы на 3/4 августа, а ответные - на 10 августа. В случае ничьей по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), будет назначение дополнительное время и серия пенальти.

Куда выходят победители и програвшие?

Победители третьей квалификации выходят в раунд плей-офф - последний барьер перед групповым этапом. Проигравшие команды из Пути нечемпионов попадают сразу в групповой этап Лиги Европы. Команды, которые идут по Пути чемпионов, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы.