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Онлайн жеребьёвки ЛЧ. С кем сыграет Шахтёр?
Начало события в 13:00 по Киеву
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего раунда квалификации чемпионской лиги. Среди команд, которые начнут борьбу на этой стадии турнира, и вице-чемпион Украины, "Шахтёр".
Результаты жеребьёвки
Жеребьёвка ещё не стартовала.
Участники жеребьёвки
Как видно из таблицы ниже, соперником "Шахтёра" может стать только одна из трёх команд/пар из числа несеянных в Пути нечемпионов: "Генк", ПСВ/"Галатасарай" или "Рапид"/"Спарта". Московский "Спартак" не может стать соперником "горняков": УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды по турнирной сетки из-за военной агрессии России в отношении Украины.
|Путь чемпионов
|Путь нечемпионов
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Группа 1
Группа 2
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Сеяные
Несеяные
Какая процедура жеребьёвки?
Будут две жеребьёвки: одна - для десяти представителей Пути чемпионов, вторая - для восьми команд Пути представителей лиг. В жеребьевке примут участие некоторые команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом.
Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.
Когда состоятся матчи третьего квалификационного раунда?
Первые игры запланированы на 3/4 августа, а ответные - на 10 августа. В случае ничьей по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), будет назначение дополнительное время и серия пенальти.
Куда выходят победители и програвшие?
Победители третьей квалификации выходят в раунд плей-офф - последний барьер перед групповым этапом. Проигравшие команды из Пути нечемпионов попадают сразу в групповой этап Лиги Европы. Команды, которые идут по Пути чемпионов, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы.
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