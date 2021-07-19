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Онлайн жеребьёвки ЛЧ. С кем сыграет Шахтёр?

Лига Чемпионов
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Начало события в 13:00 по Киеву

Онлайн жеребьёвки ЛЧ. С кем сыграет Шахтёр?

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка третьего раунда квалификации чемпионской лиги. Среди команд, которые начнут борьбу на этой стадии турнира, и вице-чемпион Украины, "Шахтёр".

Результаты жеребьёвки

Жеребьёвка ещё не стартовала.

Участники жеребьёвки

Как видно из таблицы ниже, соперником "Шахтёра" может стать только одна из трёх команд/пар из числа несеянных в Пути нечемпионов: "Генк", ПСВ/"Галатасарай" или "Рапид"/"Спарта". Московский "Спартак" не может стать соперником "горняков": УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды по турнирной сетки из-за военной агрессии России в отношении Украины.

Путь чемпионов Путь нечемпионов

Группа 1
Сеяные
"Динамо" Загреб (CRO)/"Омония" (CYP)
"Олимпиакос" (GRE)/"Нефтчи" (AZE)
"Слован" (SVK)/"Янг Бойз" (SUI)
Несеяные
"Мура" (SVN)/"Лудогорец" (BUL)
"Легия" (POL)/"Флора" (EST)﻿
"Линкольн Ред Импс" (GIB)/ЧФР (ROU)

Группа 2
Сеяные
"Славия" (CZE)
"Кайрат" (KAZ)/"Црвена Звезда" (SRB)﻿
"Рейнджерс" (SCO)
Несеяные
"Мальме" (SWE)/ХИК (FIN)
"Алашкерт" (ARM)/"Шериф" (MDA)﻿
"Ференцварош" (HUN)/"Жальгирис" (LTU)

Сеяные
"Шахтер" (UKR)
"Бенфика" (POR)
"Монако" (FRA)
"Селтик" (SCO)/"Митьюлланд" (DEN)

Несеяные
"Генк" (BEL)
ПСВ (NED)/"Галатасарай" (TUR)
"Спартак" (RUS)
"Рапид" (AUT)/"Спарта" (CZE)

Какая процедура жеребьёвки?

Будут две жеребьёвки: одна - для десяти представителей Пути чемпионов, вторая - для восьми команд Пути представителей лиг. В жеребьевке примут участие некоторые команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом.

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Когда состоятся матчи третьего квалификационного раунда?

Первые игры запланированы на 3/4 августа, а ответные - на 10 августа. В случае ничьей по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), будет назначение дополнительное время и серия пенальти.

Куда выходят победители и програвшие?

Победители третьей квалификации выходят в раунд плей-офф - последний барьер перед групповым этапом. Проигравшие команды из Пути нечемпионов попадают сразу в групповой этап Лиги Европы. Команды, которые идут по Пути чемпионов, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Мальме Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Бенфика (Лиссабон) Мура (Словения) Динамо (Загреб) Нефтчи (Баку) Шериф (Тирасполь) Клуж Рапид (Вена) Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Спартак (Москва) Легия (Варшава) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Спарта (Прага) ПСВ (Эйндховен) Кайрат (Алма-Аты) Црвена Звезда (Белград) ХИК (Хельсинки) Монако Лудогорец (Разград) Славия (Прага) Генк Жальгирис (Вильнюс) Ференцварош (Будапешт) Омония (Никосия) Слован (Братислава) Мидтьюлланн (Хернинг) Линкольн Ред Импс (Гибралтар) Алашкерт (Мартуни) Флора (Таллинн)
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