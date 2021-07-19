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Стало известно, с кем Шахтёр сыграет в третьей квалификации ЛЧ
Прошла жеребьевка следующего квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Фото: ФК Шахетр Донецк / Автор: неизвестен
Прошла жеребьевка третьего отборочного раунда(Q3) Лиги Чемпионов в Ньоне – штаб-квартире европейского футбола. Соперником "Шахтера" стал бельгиский "Генк".
Матчи третьего раунда квалификации пройдут 3/4 и 10/11 августа. Шахтер сыграет свой первый матч в гостях. Правило выездного гола действовать не будет.
Победители пройдут в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.
Проигравшие команды в Q3 сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.
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