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Стало известно, с кем Шахтёр сыграет в третьей квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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(8 голосов)

Прошла жеребьевка следующего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Стало известно, с кем Шахтёр сыграет в третьей квалификации ЛЧ

Фото: ФК Шахетр Донецк / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Прошла жеребьевка третьего отборочного раунда(Q3) Лиги Чемпионов в Ньоне – штаб-квартире европейского футбола. Соперником "Шахтера" стал бельгиский "Генк".

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 3/4 и 10/11 августа. Шахтер сыграет свой первый матч в гостях. Правило выездного гола действовать не будет.

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Победители пройдут в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Проигравшие команды в Q3 сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Шахтер (Донецк) Третий квалификационный раунд
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Комментарии (16)
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2.dc (Николаев)
19.07.2021 в 14:20
Если по старой памяти, соперник вполне проходной... Вот ща жаль, что СуперКубок сдвинули, могли бы посмотреть, что есть сегодня ШД в боевой раскраске ...
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 14:22
ничего. С Ингульцом покажут)
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 14:33
Якщо якість поля в лаштує, бо їм краще +:-.)
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 14:14
хороший вариант выпал. могло быть и хуже
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 13:52
Бажаю Шахтарю пробитись в групу ЛЧ. Рейтинг футбольної України досить низький, потрібно підіймати.
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+7
-2
V_Shulz (Киев)
19.07.2021 в 13:42
Соперником "Шахетра"...
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
19.07.2021 в 13:36
В Генкее есть игроки дороже 2-3 лямов??
Ответить
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 13:36
Нормальный жребий. Если такого соперника не проходить, то нечего делать в ЛЧ.
Ответить
+5
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 13:46
Ясно, що нічого
Ответить
+1
-2
СТОП крот (Киев)
19.07.2021 в 13:34
Ну и правильно. один украинский клуб в ЛЧ - достаточно
Ответить
+2
-9
aleks68
19.07.2021 в 13:37
не утони в дерьме от счастья чучело дырявое
Ответить
+5
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 13:47
Дерьмо якраз відсмокче у Генка
+1
-4
ZNAK_VOPROSA
19.07.2021 в 13:49
Джан Мурадов (Придеснянськ) 1Дерьмо якраз відсмокче у Генка. Згоден ДерьНаМо відсмокче у всіх в групі в Лізі Чемпіонів, так само як і ти
Ответить
+4
-3
Romb_DK (Київ)
19.07.2021 в 13:59
типовий вболівальник Шахтаря - малолітній дебіл з террикона . А жереб нормальний - Генк розпродає щороку лідерів і найслабший якраз в кваліфайрі
+3
-4
ZNAK_VOPROSA
19.07.2021 в 13:50
СТОП крот (Киев) 19.07.2021 в 13:34Ну и правильно. один украинский клуб в ЛЧ - достаточно. Не радуйся, тупица. Еще увидим как твой "великий" недоклюб ДК выступит в ЛЧ
Ответить
+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 14:34
Бомжувата сепарня ви летить вже у 3му раунді.
0
-2


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