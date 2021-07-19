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Гецко: Не буду оригинален, Шахтер - фаворит в паре с Генком

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(1 голосов)

Экс-форвард ставит на горняков

Гецко: Не буду оригинален, Шахтер - фаворит в паре с Генком

pobeda.od.ua

Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Иван Гецко поделился мнением о жеребьевке квалификации ЛЧ, в результате которой "горнякам" достался бельгийский "Генк".

"Я не буду оригинален, на мой взгляд, "Шахтер" - фаворит в этой паре. Хотя нельзя забывать, что у "Генка" очень настырные нападающие, которые могут осложнить жизнь обороне "горняков". И все же, класс "Шахтера" повыше, тем более, что донетчане на этот раз ударно поработали на трансферном рынке, потратив на приобретение нескольких легионеров, колоссальную по украинским меркам сумму. Их и покупали , прежде всего, для успешных выступлений на международной арене.

Кстати, бельгийские клубы - удобные для "Шахтера", припоминается в последнем противостоянии "горняки" дважды легко одолели "Гент". И хотя "Генк" - мастеровитее команды нашего Романа Яремчука, все же, уверен, что донетчане преодолеют этот рубеж.

Нового тренера Шахтера Роберто Де Дзерби считают едва ли не самым перспективным тренером в Италии, хотя в его активе нет громким побед. Надеюсь, что появление у руля "Шахтера" поможет Роберто ликвидировать этот пробел", - сказал Гецко.

Напомним, что первый матч противостояния состоится на выезде в Бельгии 3 августа, а ответная игра в Киеве состоится 10 августа

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В статье: Иван Гецко Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
19.07.2021 в 21:55
Не говори гоп.
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0
-1
walcom (Киев)
19.07.2021 в 21:38
Очень оригинально.
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