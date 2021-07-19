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Гецко: Не буду оригинален, Шахтер - фаворит в паре с Генком
Экс-форвард ставит на горняков
pobeda.od.ua
Экс-нападающий "Шахтера" Иван Гецко поделился мнением о
"Я не буду оригинален, на мой взгляд, "Шахтер" - фаворит в этой паре. Хотя нельзя забывать, что у "Генка" очень настырные нападающие, которые могут осложнить жизнь обороне "горняков". И все же, класс "Шахтера" повыше, тем более, что донетчане на этот раз ударно поработали на трансферном рынке, потратив на приобретение нескольких легионеров, колоссальную по украинским меркам сумму. Их и покупали , прежде всего, для успешных выступлений на международной арене.
Кстати, бельгийские клубы - удобные для "Шахтера", припоминается в последнем противостоянии "горняки" дважды легко одолели "Гент". И хотя "Генк" - мастеровитее команды нашего Романа Яремчука, все же, уверен, что донетчане преодолеют этот рубеж.
Нового тренера Шахтера Роберто Де Дзерби считают едва ли не самым перспективным тренером в Италии, хотя в его активе нет громким побед. Надеюсь, что появление у руля "Шахтера" поможет Роберто ликвидировать этот пробел", - сказал Гецко.
Напомним, что первый матч противостояния состоится на выезде в Бельгии 3 августа, а ответная игра в Киеве состоится 10 августа
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