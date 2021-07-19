Педриньо: К матчам с Генком буду готов на 100%

Хавбек "Шахтера" Педриньо высказал свое мнение о жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и соперничестве с бельгийским "Генком"

– Вне зависимости, какая команда нам попалась, мы тренируемся, готовимся к каждому сопернику. Должны максимально отдаваться на поле, чтобы побеждать. Знаю, что еврокубковые матчи даются непросто, но мы подготовимся, постараемся пройти дальше. Наша цель – групповой этап.

- Есть ли у тебя опыт игры против бельгийских команд?

– Большого опыта нет. Нужно ждать, что матч будет непростым. Сейчас футбол в плане техники очень вырос. Команда должна быть готова, чтобы достойно себя показать.

- Будете уже готовы играть?

– Да, конечно. Подготовимся. Думаю, тогда буду на 100% готов.