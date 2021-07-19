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Педриньо: К матчам с Генком буду готов на 100%
Горняки в квалификации ЛЧ сыграют с Генком
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Хавбек "Шахтера" Педриньо высказал свое мнение о
– Вне зависимости, какая команда нам попалась, мы тренируемся, готовимся к каждому сопернику. Должны максимально отдаваться на поле, чтобы побеждать. Знаю, что еврокубковые матчи даются непросто, но мы подготовимся, постараемся пройти дальше. Наша цель – групповой этап.
- Есть ли у тебя опыт игры против бельгийских команд?
– Большого опыта нет. Нужно ждать, что матч будет непростым. Сейчас футбол в плане техники очень вырос. Команда должна быть готова, чтобы достойно себя показать.
- Будете уже готовы играть?
– Да, конечно. Подготовимся. Думаю, тогда буду на 100% готов.
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