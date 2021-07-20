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Марлон: Генк – хорошая команда. Мы должны понять это, выиграть и пройти дальше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник Шахтера преисполнен оптимизма

Марлон: Генк – хорошая команда. Мы должны понять это, выиграть и пройти дальше

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон высказал свое мнение о жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и соперничестве с бельгийским "Генком"

– "Генк" – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше.

- Какие цели ставит Де Дзерби?

– ДНК всегда один и тот же – показывать самый лучший футбол. Без сомнений, тренерский штаб подготовит нас.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Марлон
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Источник:
Трибуна

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