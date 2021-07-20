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Марлон: Генк – хорошая команда. Мы должны понять это, выиграть и пройти дальше
Защитник Шахтера преисполнен оптимизма
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Марлон высказал свое мнение о
– "Генк" – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше.
- Какие цели ставит Де Дзерби?
– ДНК всегда один и тот же – показывать самый лучший футбол. Без сомнений, тренерский штаб подготовит нас.
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Источник:Трибуна
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