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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Армянская преграда для Вернидуба, Ференцварош против Жальгириса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс первых матчей

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Армянская преграда для Вернидуба, Ференцварош против Жальгириса

Фото: ФК Шериф

UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарной ничьей назначается дополнительное время и серия пенальти.

Эта стадия квалификации разделена две ветки – путь представителей лиг и путь чемпионов. Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опускаются в третий раунд отбора Лиги Европы. С пути чемпионов – в третий квалификационный раунд ЛЕ ветки чемпионов, с пути представителей лиг - в ветку представителей лиг.

Для Украины интересны несколько матчей в свете борьбы в Таблице коэффициентов. Австрия, Нидерланды, Шотландия – наши конкуренты, поэтому имеют значение результаты матчей их представителей. Кроме того, команды из приведенного ниже списка теоретически могут быть соперниками "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы – если проиграют сейчас и победят в третьем раунде квалификации ЛЕ.

20.07.2021

  • "Рапид" (Австрия) 21:30 "Спарта" (Прага, Чехия);
  • "Селтик" (Шотландия) 21:45 "Мидтьюлланн" (Дания);

21.07.2021

  • ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Галатасарай" (Турция).

Пара "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) (21.07.2021, 20:00) интересна нам в том плане, что здесь определяется ближайший соперник в Лиге чемпионов "Рейнджерса" из Шотландии (наш конкурент в Таблице коэффициентов).

Противостояния, в которых будут участвовать украинцы

Команда Юрия Вернидуба молдавский "Шериф" сыграет против "армянского" "Алашкерта", "Ференцварош" украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова проэкзаменует литовский "Жальгирис". "Лудогорец" Игоря Пластуна встретится с сенсационной словенской "Мурой".

20.07.2021

  • "Алашкерт" (Армения) 18:00 "Шериф" (Молдова);
  • "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Жальгирис" (Литва);
21.07.2021

  • "Мура" (Словения) 21:00 "Лудогорец" (Болгария).

Остальные матчи:

20.07.2021

  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 ЧФР (Румыния);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Омония" (Кипр);

21.07.2021

  • "Кайрат" (Казахстан) 17:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Слован" (Словакия) 21:30 "Яг Бойз" (Швейцария);
  • "Легия" (Варшава, Польша) 22:00 "Флора" (Эстония);
  • "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Нефтчи" (Азербайджан).

О том, как результаты матчей отражаются на Таблице коэффициентов и об украинских позициях в еврокубках читайте в профильном телеграм-канале >>>

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификаонный раунд
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