ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Армянская преграда для Вернидуба, Ференцварош против Жальгириса

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарной ничьей назначается дополнительное время и серия пенальти.

Эта стадия квалификации разделена две ветки – путь представителей лиг и путь чемпионов. Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опускаются в третий раунд отбора Лиги Европы. С пути чемпионов – в третий квалификационный раунд ЛЕ ветки чемпионов, с пути представителей лиг - в ветку представителей лиг.

Для Украины интересны несколько матчей в свете борьбы в Таблице коэффициентов. Австрия, Нидерланды, Шотландия – наши конкуренты, поэтому имеют значение результаты матчей их представителей. Кроме того, команды из приведенного ниже списка теоретически могут быть соперниками "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы – если проиграют сейчас и победят в третьем раунде квалификации ЛЕ.

20.07.2021

"Рапид" (Австрия) 21:30 "Спарта" (Прага, Чехия);

"Селтик" (Шотландия) 21:45 "Мидтьюлланн" (Дания);

21.07.2021

ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Галатасарай" (Турция).

Пара "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) (21.07.2021, 20:00) интересна нам в том плане, что здесь определяется ближайший соперник в Лиге чемпионов "Рейнджерса" из Шотландии (наш конкурент в Таблице коэффициентов).

Противостояния, в которых будут участвовать украинцы

Команда Юрия Вернидуба молдавский "Шериф" сыграет против "армянского" "Алашкерта", "Ференцварош" украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова проэкзаменует литовский "Жальгирис". "Лудогорец" Игоря Пластуна встретится с сенсационной словенской "Мурой".

20.07.2021

"Алашкерт" (Армения) 18:00 "Шериф" (Молдова);

"Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Жальгирис" (Литва);

21.07.2021

"Мура" (Словения) 21:00 "Лудогорец" (Болгария).

Остальные матчи:

20.07.2021

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 ЧФР (Румыния);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Омония" (Кипр);

21.07.2021

"Кайрат" (Казахстан) 17:00 "Црвена Звезда" (Сербия);

"Слован" (Словакия) 21:30 "Яг Бойз" (Швейцария);

"Легия" (Варшава, Польша) 22:00 "Флора" (Эстония);

"Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Нефтчи" (Азербайджан).

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