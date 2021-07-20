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Шахтер - непривлекательный соперник: в Генке оценили донецкий клуб накануне матчей в ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Команды сыграют 3 и 10 августа

Шахтер - непривлекательный соперник: в Генке оценили донецкий клуб накануне матчей в ЛЧ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Спортивный директор "Генка" Димитри Де Конде поделился мнением об игре "Шахтера".

"Шахтер" может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда. Это матч Лиги чемпионов. У клуба очень большие финансовые возможности.

Мы тоже обладаем многими качествами. Должны поверить в свои шансы, осмелиться на риск", – сказал Де Конде.

Напомним, что матчи квалификации ЛЧ состоятся 3 и 10 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
Voetbal Belgie

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Комментарии (4)
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Я так думаю... (КиЇв)
20.07.2021 в 15:23
Нашёл оригинал интервью. Сделал несколько вариантов перевода. Наиболее подходящий показался этот: «Может Шахтёр и не сексуальный противник, но очень хорошая команда».
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Serega1111 (Киев)
20.07.2021 в 15:34
Вот же ж шалуны... Надеюсь Шахта их хорошо отпорет
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
20.07.2021 в 14:55
Перевели что ли некорректно???Или как понять "непривлекательная команда"???
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alex 66 (Кременчук)
20.07.2021 в 15:03
Скорее "неудобный"...
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