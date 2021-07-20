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Шахтер - непривлекательный соперник: в Генке оценили донецкий клуб накануне матчей в ЛЧ
Команды сыграют 3 и 10 августа
Фото - Олександр Приходько
Спортивный директор "Генка" Димитри Де Конде поделился мнением об игре "Шахтера".
"Шахтер" может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда. Это матч Лиги чемпионов. У клуба очень большие финансовые возможности.
Мы тоже обладаем многими качествами. Должны поверить в свои шансы, осмелиться на риск", – сказал Де Конде.
Напомним, что матчи квалификации ЛЧ состоятся 3 и 10 августа.
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Источник:Voetbal Belgie
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Комментарии (4)
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Я так думаю... (КиЇв)
20.07.2021 в 15:23
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Serega1111 (Киев)
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alex 66 (Кременчук)
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