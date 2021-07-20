Шахтер - непривлекательный соперник: в Генке оценили донецкий клуб накануне матчей в ЛЧ

Спортивный директор "Генка" Димитри Де Конде поделился мнением об игре "Шахтера".

"Шахтер" может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда. Это матч Лиги чемпионов. У клуба очень большие финансовые возможности.

Мы тоже обладаем многими качествами. Должны поверить в свои шансы, осмелиться на риск", – сказал Де Конде.