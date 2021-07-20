Грозный: У Генка приоритет на атаку, и они значительно хуже обороняются. Для Шахтера это очень хорошо

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " сыграет с бельгийский "Генком".

— Вячеслав Викторович, ваши первые эмоции от результатов жеребьевки?

— Закончилось Евро, за которым мы месяц с удовольствием наблюдали. И вот по итогам жеребьевки квалификации Лиги чемпионов "Шахтеру" достался "Генк". Мы все хотим, чтобы в групповом раунде Лиги чемпионов, как и в прошлом году, играли две наши команды – "Динамо" и "Шахтер".

— В квалификации Лиги чемпионов украинской команде снова попались бельгийцы.

— Да, в прошлом году динамовцам в квалификации Лиги чемпионов достался "Гент" и они его прошли по сумме двух встреч (2:1, 3:0). И вот украинскому клубу снова нужно играть с бельгийцами. Кстати, "Шахтер" с "Генком" никогда до этого не играл. И, к слову, у "Генка" прозвище тоже "шахтеры".

— Что скажете о сопернике "Шахтера"?

— 17-го июля в поединке за Суперкубок Бельгии "Генк" уступил "Брюгге" (2:3). 23-го июля "Генк" стартует в новом сезоне чемпионата Бельгии матчем против "Стандарда". Кроме матча со "Стандардом", "Генк" до первой игры с "Шахтером" сыграет 30-го июля также с "Остенде" в рамках чемпионата Бельгии.

Могу добавить, что "Генк" - четырехкратный чемпион Бельгии. Предыдущий раз они становились чемпионами в сезоне 2018/2019. Также они выиграли пять Кубков Бельгии, один из которых в сезоне 2020/2021. Главный тренер у "Генка" достаточно известный для Бельгии и Нидерландов опытный голландский специалист Джон ван ден Бром. С "Андерлехтом" этот тренер выигрывал чемпионат Бельгии и дважды Суперкубок Бельгии. А с "Генком" он завоевал Кубок в прошлом сезоне. В принципе, тренер он хороший.

— Какие у "Генка" есть отличительные особенности?

— "Генк" хорошо продает своих игроков. В 2019 году бельгийский клуб продал в "Брайтон Энд Хоув Альбион" Леандро Троссарда за 20 млн евро. В 2020 году они продали в "Шеффилд Юнайтед" высокорослого норвежского полузащитника Сандера Берге за 23 млн евро. Наш Руслан Малиновский, кажется, входит в пятерку самых дорогих футболистов, которых продал "Генк". Украинец перешел в "Аталанту" за 13,6 миллионов евро. Они каждый год продают. Сейчас у "Генка" на выходе лучший форвард чемпионата Бельгии 27-летний форвард сборной Нигерии Пауль Онуачу. Он в том году с 30 голами стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Лиги Жюпиле. За ним охотится "Арсенал" Лондон и другие клубы. Очень хороший игрок. В целом же, в том сезоне с учетом матчей плей-офф Онуачу забил 35 мячей в 42 играх.

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— "Генк" каким-то чудом едва не стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне.

— В регулярном сезоне прошлого чемпионата Бельгии "Генк" стал четвертым и попал в четверку плей-офф, которая борется за чемпионство. Пять из шести матчей "Генк" выиграл и с 44 очками стал вторым. К слову, у первого "Брюгге" было также 44 балла. Очень интересно то, что в чемпионате Бельгии по итогам регулярного сезона "Генк" отстал от первого "Брюгге" на 20 очков. Но перед плей-офф набранные очки делятся пополам. И "Генк" в плей-офф сыграл просто фантастически – пять побед и одна ничья!

— Что "Шахтеру" нужно взять на заметку перед матчами с вице-чемпионом Бельгии?

— У них очень много иностранцев. Больше 60 процентов. Они берут легионеров из разных стран. В течение года у "Генка" 21 футболист ушел и 21 пришел. У них из 35 игроков 21 легионеры. Это фантастика. Вне всякого сомнения, "Генк" - это играющая команда, но они много позволяют делать у своих ворот. У "Генка" приоритет на атаку, и они значительно хуже обороняются. Для "Шахтера" это очень хорошо. Почему? У "Шахтера" произошла смена главного тренера. Вместо португальца Луиша Каштру пришел из "Сассуоло" итальянец Роберто Де Дзерби. У "горняков" поменялся вектор. У "Шахтера" были португальцы Паулу Фонсека и Луиш Каштру. А теперь пошел итальянский вектор. Главный тренер и ассистенты – итальянцы.

— Какой ваш предварительный прогноз на противостояние "Шахтера" с "Генком"?

— При всем уважении к "Генку", у меня нет и малейшего сомнения в победе "Шахтера" над "Генком". Да, просто ничего не бывает. Естественно, "Генк" умеет играть и ребята у них есть техничные. Но, я уверен, что "Шахтер" по классу выше. Все аргументы в пользу "горняков". На мой взгляд, сегодня у них есть два конкурирующих состава. Каждый хочет доказать. Все молоды и амбициозны. Они хотят сделать европейскую карьеру по примеру тех ребят, которые уехали из "Шахтера" и очень прилично играют в зарубежных командах. Я с оптимизмом смотрю на противостояние "Шахтера" и "Генка". Я уверен, что мы увидим "Динамо" и "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов.