Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов

На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов -2021/2022 "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) будет работать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр - Андрей Коваленко.

Отметим, что встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20.00 по киевскому времени.