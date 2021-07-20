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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Главным будет Николай Балакин

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов

uaf.ua

Новина українською

На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022 "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) будет работать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр - Андрей Коваленко.

Отметим, что встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20.00 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ

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