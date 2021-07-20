Лига Чемпионов
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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов
Главным будет Николай Балакин
uaf.ua
На поединке второго квалификационного раунда
На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр - Андрей Коваленко.
Отметим, что встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20.00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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